Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у святкування весіль в різних країнах світу. Одні наречені провели це свято лише удвох, інші – створили спеціальні умови для своїх гостей.

Також серйозного удару зазнали весільні фотографи, адже багато хто залишився без роботи та без коштів для існування. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Раніше вони могли знімати від 25 весіль на рік, а зараз стикаються з реальністю, коли можливо лише одиниці.

Все ж за цей час декілька свят змогли відбутися. Можливо, це не були такі масштабні події, які колись передбачали пари, проте закохані таки одружилися.

Дивіться фото з весіль, які відбувалися у період карантину: