Трюки в повітрі та фантастичні місця: як креативна мама додає в життя дітей казку – фото
Ванесса Рівера – 28-річна блогерка з Південної Каліфорнії. Крім цього вона також є чудовою мамою 3 дітей, якій подобається перетворювати їх повсякденне життя в пригоду.
У Ванесси вже понад 306 тисяч підписників в Instagram і вона вірить, що це тільки початок.
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Фотозйомка дітей стала частиною повсякденного життя Ванесси. А після того, як малеча йде спати, розпочинає редагувати фотографії.
Творча мама використовує "Фотошоп", щоб "навчити" своїх дітей і їх улюблену собаку літати, виконувати різні трюки в повітрі або відвідувати фантастичні місця.
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