Враховуючи зайняте та напружене життя, батькам легко відчути себе, мов на біговій доріжці. Через такий ритм часто вони можуть втрачати важливі для їх дітей моменти.

Видання HuffPost зробило підбірку порад, які допоможуть бути більш уважними до малечі у повсякденному житті.

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Максимально ефективно використовуйте час вранці

Батьки можуть спробувати з малечею одну просту вправу під час дороги до школи. Особливо це буде дієво для дітей молодшого віку. Потрібно протягом 1 хвилини просто бути спокійними й разом звертати увагу на всі звуки довкола.

Потім поділіться одне з одним всім, що помітили. Ви можете запитати у дитини: "Який найдальший звук ти почула? А який був поруч?".



Використовуйте ефективно час / Фото Heol

Є ще один варіант: попросити дитину показати вам те, чого вона раніше не помічала. Мета – об'єднати вас в цьому моменті. Також це збуджує її цікавість, тому поки ви дійдете до школи, дитина вже буде готова вчитися.

Практикуйте обійми із глибоким диханням

Батьки та діти міцно обіймаються та під час цього мають разом зробити 3 глибокі вдихи та видихи. Такі обійми важливо практикувати, коли у малечі криза. Це допоможе їй разом з батьками пережити важкий момент.

Відкладіть. Ваш. Телефон

Всі часто чують цю пораду. Проте ви не можете бути уважними батьками, якщо весь час у своєму телефоні.



Відкладіть свій телефон / Фото BBC

Повинні бути встановленні певні межі. Мова не йде про те, аби повністю відмовитися від технологій. Потрібно більш свідомо користуватися гаджетами. Наприклад, можете відкласти телефон з того моменту, коли діти прокинулися, і не брати його до рук доти, доки вони не підуть до школи.

Разом пригадуйте позитивні моменти, які трапилися з вами упродовж дня

За вечерею або при підготовці до сну спробуйте по черзі назвати 3 хороших події, які трапилася за цілий день. Вони не обов'язково повинні бути масштабними. Наприклад, собака підбігла на вулиці, сонце, яке вийшло із-за хмар, весела ситуація з однокласниками.

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Намагайтеся зберігати спокій, коли у вашої дитини істерика

Мова не йде про те, щоб просто не звертати увагу на дитину, якщо вона поводиться неадекватно. Ви можете бути суворим, але поводитися спокійно.