Діти, які розподіляють з родиною обов'язки по дому, вчаться відповідальності, розуміють, як це – завершувати завдання. А також усвідомлюють, що безлад сам по собі не зникає й розвивають повагу до праці.

Так стверджує колишній декан Стенфордського університету та авторка книги "Як виростити дорослого" Джулія Ліскот-Хеймс у виданні Motherly.

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Жінка повідомила, що посилається також на Гарвардське дослідження, яке проводили протягом 80 років.

Згідно з гарвардським дослідженням, професійний успіх у дорослому житті походить від виконання домашніх обов'язків. І чим раніше ви почнете – тим краще,

– повідомила Джулія Ліскот-Хеймс

"Дитина вчиться, що робота має бути виконана і кожний з нас має вкладатись в формування цілісного результату", – додала Ліскот-Хеймс.

Вона також зазначила, що сучасні батьки занадто опікуються дітьми та контролюють їх, що шкодить самоефективності.

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Можливо, батьки аж занадто навантажують дітей різними заняттями, щоб вони успішно склали тест, прибирають кожний камінчик з їх дороги. А насправді варто дати їм трохи "забруднити руки". Дітей варто вчити відповідальності, але при цьому дозволяти їм бути дітьми.

Дивіться виступ Джулія Ліскот-Хеймс на конференції TED: