Фотограф зі Стамбула Угур Галленкуш створює колажі, які демонструють, як сильно відрізняється життя. На одній частині фото можна побачити війну, бідність та розруху, а на іншій – безтурботне дитинство в мирних країнах.

Усі свої роботи турецький фотограф публікує в Instagram. Про це повідомило видання Bored Panda.

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За словами Угура Галленкуша, порушення основних прав дітей змусило його робити фото, які демонструють дві сторони людства.

Я прагну показати цілий ряд надзвичайно актуальних проблем, які стосуються сучасних дітей: війна, бідність, голод, торгівля дітьми, дитяча праця, діти-солдати, імміграція, охорона здоров'я та освіта,

– розповів фотограф Угур Галленкуш.

Він зазначив, як важливо, щоб у кожної дитини було щасливе дитинство. Також прагне нагадати дорослим про неприпустимість військових дій.

Свій перший колаж порівняльних фотографій Угур створив ще у 2015 році. Від тоді він зробив понад сотню робіт, які сьогодні виставляються на виставках по всьому світу.

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"Я бачу величезний контраст між спокійним життям, до якого ми звикли. І тим, як живуть люди в місцях, де йде війна. Цю неймовірну прірву між двома різними світами я вирішив зобразити у своїх роботах", – додав Галленкуш.

Дивіться фото робіт Угура Галленкуша: