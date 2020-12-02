Щоб стосунки змогли перерости у тривалий та щасливий союз, потрібно не допускати деяких помилок. Адже вони буквально вбивають ті почуття, які почали зароджуватися.

• Не можеш перебувати на самоті

Між тим, щоб просто хотіти стосунків та тим, щоб сильно залежати від наявності людини поруч – величезна різниця. Про це повідомили у виданні Cosmo.

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Ті, хто одразу "прикипають" до партнера після першої зустрічі, наполегливо вимагаючи уваги до себе, викликають один рефлекс – чимшвидше бігти та не озиратися. Не потрібно бути схожим на таких людей – варто вміти чудово проводити час і без партнера.

• Робиш кохану людину центром свого всесвіту

Ті, хто віддано слухають свого партнера, відрікаються від усіх своїх друзів чи інтересів тільки задля того, щоб повністю жити життям коханої людини, швидко втрачають свою привабливість.



Стосунки / Фото Emefka

Насправді партнер хоче бачити поруч із собою цілісну особистість, а не свою власну бліду тінь.

• Чекаєш, що партнер зробить щасливим

За фактом він може зробити людину щасливішою, якщо вона вже щаслива. Проте також може посилити відчуття незадоволеності, якщо вона вже перебуває в цьому відчутті.

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Парадокс в тому, що тільки власна наповненість і радість можуть допомогти привернути у життя гідну людину. Відповідно, не варто наділяти першого зустрічного міфічними надздібностями й мати щодо нього завищені очікування – це шлях в нікуди.