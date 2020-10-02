Дитина приміряє ці ролі на себе і думає, що зможе так само поводитись в подібній ситуації, коли вона буде в ролі головного. Про це розповіла дитяча та підліткова психологиня психоаналітичного напрямку Анна Бойченко.

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Окрім того, дитина зазвичай опиняється в цирку з важливими для неї дорослими, яким вона довіряє і з якими відчуває себе у безпеці. Тож все, що відбувається в цей момент вона сприймає, як позитивний життєвий урок.



Циркове шоу / Фото Getty Images

Також навколо велика маса людей, яка впливає своєю реакцією на дитину. Уявіть собі, що дитині не подобається те, що вона бачить на арені, їй страшно або неприємно, але навколо багато людей і таких же дітей, які радіють і аплодують.

Вона може подумати, що це з нею щось не так. Всі навколо сміються і вона теж починає сміятись, але не тому що їй зараз добре, а тому що відбувається соціальне зараження.

Які є психологічні ризики

В цирку з тваринами дитина може викривлено сприймати реальність і недосконало розуміти підтекст, критичності мислення в неї замало. Якщо вона опиниться в подібній ситуації в майбутньому, то може повторити поведінку, яку перейняла під час вистави з тваринами. Цирк може створити хибне сприйняття світу, де людина має домінувати над твариною, а сильний підкорювати слабкого.



Тварини в цирку / Фото Getty Images

З часом у мережі інтернет дитина дізнається жорстоку правду про дресування та знущання з циркових тварин: як диких, так і домашніх. В цей момент у неї може похитнутися довіра до батьків, які чомусь приховували цю правду і підносили виступи з тваринами, як щось позитивне.

Яка може бути реакція? Шоку, непорозуміння, стресу та образи. Більш рефлексивні діти можуть підійти до батьків із запитаннями і тоді станеться діалог, де можна якось пояснити ситуацію. Діти, які не захочуть про це поговорити, залишаться зі своїми переживаннями наодинці.

Агресія на арені

Час від часу на арені тварини нападають на дресувальників чи ті самі застосовують силу по відношенню щодо тварин. Для дорослих це інколи стає малопомітною подією, проте у дитини це може викликати глибокі емоційні переживання. В деяких випадках на рівні психоемоційного травмування.

У випадку подібної ситуації батькам обов’язково треба допомогти дитині пережити отриманий стрес, як своїми силами, так і запросити психолога.

Яке є сприйняття тварин:

► По-перше, людям притаманний анімізм – віра в те, що предмети, природні явища, тварини або люди наділені душею. А тваринам – тим паче.

► По-друге, люди часто трактують поведінку тварин через призму емоцій, які властиві людині. Нам здається що ми розуміємо чого хоче тварина, добре їй зараз або погано, але це не так. Тобто ми можемо помилятись у своїй інтерпретації поведінки тварин.

► По-третє, якщо ми говоримо – чи може жорстока поведінка до тварин означати і жорстоку поведінку до людей, – так може. Як приклад, у людини є багато накопиченої ненависті і енергії руйнування, але вона точно розуміє, що в разі прояву агресії в сторону людини – це буде каратися в соціумі. Тоді вона знаходить когось більш беззахисного, на кого можна виплеснути фізично свої емоції. Зараз ми часто бачимо таку тенденцію, що об'єктом цього стають тварини.

Виховна функція

Є спекулятивна заява, що ніби тварин в цирку експлуатують заради реалізації освітньої функції, щоб чомусь навчити дітей. В цирку ми бачимо диких або домашніх тварин, які одягнені в одяг, що вони не носять в живій природі і які роблять трюки не притаманні ним. Це нетипова поведінка тварини, а отже виникає питання, яка ж освітня задача реалізовується?



Діти та цирк / Фото Getty Images

Тут реалізовується викривлене уявлення . Якщо батьки хочуть повести дитину з метою познайомити її з тваринами, показати що ми маємо співіснувати, поважати тварин, то цирк – це зовсім не те місце.

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З 2016 року гуманістичний рух UAnimals бореться за заборону експлуатації тварин в цирках. Щороку із вимогою заборони цирків з тваринами в Україні проходить Всеукраїнський марш за тварин.