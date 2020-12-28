Аби урізноманітнити святкування нового року, сім'ї можуть придивитися до традицій інших країн. Вони точно додадуть більше веселощів та різноманіття святу.

Святкувати в білому

У новорічну ніч в Бразилії люди одягають білий одяг, просячи богиню дати їхнім землям мир. Про це розповіли у виданні Українська правда.

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Крім цього вони виходять до океану і приносять богині моря Йеманже дари. Наприклад, це можуть бути квіти, дзеркала, прикраси. Усе це на маленьких човниках відпускають в океан, що вважається знаком подяки за минулий рік та сподівання про захист у наступному році.



Новий рік у Бразилії / Фото Pinterest​

Позбутися зайвого

Початком Нового року у Непалі вважають світанок першого його дня. Очікуючи появи сонця, люди палять на вулицях великі вогнища, в яких згорають непотрібні в новому році речі.

Схожу традицію з позбуванням речей мають в Італії. Там вважають, що старі меблі варто викидати на вулицю. Чим більше викинути старого, тим більше з'явиться нових надбань і буде щастя в домі.



Новорічна традиція Італії / Фото SlideShare​

Не обов'язково влаштовувати вогнища, чи викидати непотріб з вікон, але позбутися зайвого завжди гарна ідея.

Використати тацю замість ялинки

Індійські новорічні звичаї відрізняються в залежності від регіону. Новорічною ялинкою може бути мангове дерево. Його можуть прикрасити, крім традиційних іграшок, фруктами та овочами.



Традиції Індії / Фото Mumbai Mirror​

У самих будинках замість новорічного дерева використовують спеціальні таці. Батьки кладуть на них солодощі, квіти та невеликі подарунки. Вранці нового року діти повинні із закритими очима чекати, поки їх не підведуть до таці, де вони мають навпомацки обрати дарунок.

Влаштувати "поливаний" Новий рік

На Кубі бажають у Новому року світлого і чистого шляху. Саме тому перед північчю наповнюють водою посуд і виливають її з вікон. На щастя, у них не буває морозів.



Святкування на Кубі / Фото Pinterest​

Вода – очищає, тому подібна традиція є у багатьох країнах світу. Наприклад, у М'янмі на Новий рік люди поливають один одного водою і голосно стукають у порожній посуд, щоб ледачі духи почули й почався дощ.

Розлучитися зі своїми вадами

Для самовдосконалення використовують Новий рік у Японії. Опівночі починає дзвонити дзвін, що відбиває 108 ударів. Кожен удар дзвону повинен вбити одну із людських вад.



Прощаються з вадами у Японії / Фото Live Japan​

На думку японців, основних вад усього 6:

Жадібність. Злість. Дурість. Легковажність. Нерішучість. Заздрість.

Проте в кожного з них є ще 18 різних відтінків, тобто якраз 108 й виходить. З усіма ними й потрібно прощатися в Новому році.

Поцілунки

У Франції досі збереглася традиція підвішувати пучок омели до стелі й рівно опівночі обмінюватися під ним поцілунками.



Омела / Фото Your Holiday Lights​

Вважалося, що пара, яка поцілувалася під омелою незабаром одружиться. Проте в наш час поцілунок під омелою може бути дружнім, а сам ритуал сприймається як запорука щастя, здоров'я і злагоди в Новому році.

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Лягти спати до півночі

В Австралії люди прокидаються о 5 – 6 ранку, попри вихідні чи свята, і лягають спати не пізніше десятої вечора. Тому замість святкування Нового року вони обирають сон.