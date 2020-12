Нещодавно у Києві з'явився мурал з назвою "Материнство", який викликав багато суперечок. Проте у світі також є багато стінописів із зображенням матері та дитини, які можуть здивувати.

"Clothed with the Sun" у місті Бристоль

У 2011 році стінопис з'явився на 6-поверховому будинку в центрі Бристоля. Намалював його художник EL MAC. Роботу він назвав "Clothed with the Sun", що можна перекласти як "Зодягнута в сонце". Про це розповіло видання Медіа Освіторія.

Жінка, яка зодягнута в сонце — це образ із Біблії. Його часто використовували в іконах, де зображували Богоматір.

Позувала художнику його дівчина Кім та її крихітна племінниця Мадлен. EL MAC зазначив, що прагнув створити сучасну версію одвічного сюжету "матері та дитини". Для цього він надихався найкращими зразками Мадонн із немовлям Рафаеля та Мікеланджело.



Clothed with the Sun / Фото MAC ART

Крім цього автор хотів висловити свою шану самотнім матерям, адже Велика Британія — серед лідерів європейських країн за кількістю матерів-одиначок.

"Game Changer" та "Punk Mum" у місті Саутгемптон

Художник Бенксі періодично зображує дітей на своїх трафаретах. Діти можуть висловлювати потужний маніфест проти війни, зла та несправедливості.

Однією зі зворушливих його історій стала робота для шпиталю в місті Саутгемптон у Великій Британії. Малюнок "Game Changer", який перекладається "Той, що змінює гру".



Бенксі / Фото HuffPost​

На малюнку хлопчик сидить біля урни, з якої виглядають іграшкові Бетмен та Спайдермен, тому що для гри він обрав медсестру в масці. Художник присвятив цю роботу всім медичним працівникам, які ведуть боротьбу з COVID-19.

Серед графіті, які приписують Бенксі, є і сюжет матері та сина — "Punk Mum". На ньому мама поправляє своєму синові-панку хустинку на обличчі та каже: "Не забудь пообідати та наробити трохи лиха".



Punk Mum / Фото Reddit​

"You Are Not Alone" у місті Лімасол

Стінопис "You Are Not Alone", який перекладається як "Ти не одна" з'явився на стіні житлового будинку в Лімассолі у 2015 році. Кіпрський художник PAPARAZZI намалював непальську жінку, що несе на спині немовля.

Моя мета — не вандалізм, а постійні зусилля робити світ красивішим і приємнішим,

— прокоментував свою роботу художник.

Він намагався підтримати людей з Непалу, які на той час щойно пережили потужний землетрус. Руйнування вочевидь змусили багатьох батьків рятуватися разом з дітьми.



You Are Not Alone / Фото Pinterest​

"Mural of St. Enoch" у місті Глазго

У 2018 році на стіні в Глазго австралійський художник Smug (Сем Бейтс) зобразив зворушливий момент грудного вигодовування дитини. Офіційно цей мурал назви не має, проте викликав безліч трактувань і захоплення мешканців міста.

Дитина на стінописі — не немовля, а трохи старший малюк, тому місцеві сприйняли цей мурал як шану художника до всіх мам, що підтримують тривале грудне вигодовування дітей.



Mural of St. Enoch / Фото Scottish Housing News

Художник повідомив, що на його роботі не просто пересічна жінка, а сучасна Свята Тенева. Це британська принцеса та католицька свята, яка за переказами, завагітніла не у шлюбі, тож її покарали — скинули зі скелі.

Проте Тенева не загинула, а народила сина Мунго. Відтоді вони стали покровителями міста Глазго — на її честь у місті названі площа та вокзал.

