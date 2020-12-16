Ілюстратор Дьян Нгуен створив комікс про дівчину, яка так і залишилася нареченою. Усе через те, що втратила нареченого в аварії на дорозі.

Дьян Нгуен описав день, який мав стати найщасливішим у житті закоханої пари. Зворушливу історію опублікувало видання Bored Panda.

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"Все, що я хочу сказати, це просто любіть, доки ви можете. Адже ви ніколи не знаєте, що буде у майбутньому", – зазначив Дьян Нгуен.



Фото Bored Panda



Сьогодні мало стати найкращим днем мого життя. Я повинна була вийти заміж за свого найкращого друга.



Фото Bored Panda

Я мала прокинутися, одягнути весільну сукню і піти назустріч чоловікові своєї мрії.



Фото Bored Panda

Перед усіма нашими друзями та рідними Ми з Ренді збиралися ще раз сказати про своє кохання і дати вічні обітниці, які були б священними для наших сердець.



Фото Bored Panda

Я мріяла про цей день з самого дитинства. Думала, я стану дружиною. Я буду місіс Зіммерман.



Фото Bored Panda

Але сьогодні я прокинулася – і мій день нічим не відрізняється від вчорашнього. Я знову прокинулася наодинці зі своїм розбитим серцем.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Мій тато не передасть мою руку в долоні нареченого.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Я не побачу сьогодні перший погляд Ренді на мою весільну сукню. Я приховувала її від нього, він не мав бачити моє вбрання до весілля.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Сьогодні я не побачу всіх рідних і близьких, не одружуся з любов'ю свого життя, не стану дружиною…



Фото Bored Panda

Це через людину, вибір якої змінив все моє життя. Вибір – не зупинитися на знак зупинки. Не зупинитися, коли він побачив мого нареченого на мотоциклі, але поспішати у своїх справах і "летіти" через вулицю.



Фото Bored Panda

Кожного, хто це читає, прошу – слідкуйте за дорогою, помічайте не лише авто і зупиняйтеся, коли правила того вимагають. На кожному байку – чиєсь кохання та чийсь всесвіт. Якби той чоловік зупинився, я б одружилася з моїм Ренді, з любов'ю всього мого життя. Я люблю тебе, Ренді Зіммерман! Навіки, як ми і обіцяли!