Всі батьки добре знають: колискова завжди допомагає малюку швидше заснути. Тому ми підібрали 5 пісень для дітей українською мовою, які можуть стати у пригоді новоспеченим матусям і татусям.

Чому важливо співати дітям колискові

Як повідомляє 24 канал з посиланням на коментар психолога Аліни Томин, колискові необхідні не тільки немовлятам, але й дітям різного віку. Часто майбутні мами наспівують їх ще до народження малюка і так заспокоюють його, дають змогу звикнути до голосу та розпізнавати його. Відтак завдяки колисковим між мамою і дитиною виникає особливий зв'язок, який можна зберегти упродовж всього життя.

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Окрім цього, мамин спів впливає і на поведінку дітей після їхнього народження. Про це свідчать і численні дослідження.

Колискова – ознака того, що мама поруч і дитина перебуває під захистом. Це дає їй відчуття турботи, спокою, налаштовує на міцний і здоровий сон. Дітки, яким співають колискові перед сном є менш тривожними, а також більш врівноваженими та спокійними, – розповіла Аліна Томин.

На кожному етапі дорослішання малюк по-своєму сприймає колискові. Так, до 3 років малюк заспокоюється під голос мами і засинає, а дошкільнята завдяки пісням чудово розвивають пам'ять і уяву. Також це перше знайомство дитини з мистецтвом і культурою, тому закладається музикальний слух, любов до пісні та відчуття ритму.

До якого віку варто співати колискові

Психологи не називають чіткого віку, до якого варто співати колискові. Все тому, що кожна дитина особлива, тому і її потреба слухати пісні матері перед сном також не підпадає під які-небудь часові рамки. Відтак батькам варто зважати виключно на потреби свого нащадка і не відмовляти йому в колисковій.

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5 колискових українською мовою

"Ой ходить сон коло вікон"

Текст колискової

Ой ходить сон коло вікон,

А дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька,

Де дитина малесенька, –

Там ми будем ночувати,

Дитиночку колихати.

Ой на кота та воркота,

На дитину та й дрімота,

Котик буде воркотати,

Дитинонька буде спати.

Слухайте колискову "Ой ходить сон коло вікон" у виконанні Ніни Матвієнко: відео

"Ніченька іде"

Текст колискової

Гойда, гойда-гой, ніченька іде,

Діточок малих спатоньки кладе.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Гойда, гойда-гой, очка заплющи,

В сні щасливому зогрієшся ти.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Гойда, гойда-гой ніч прийшла до нас,

Діточкам малим спатоньки вже час.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Слухайте колискову "Ніченька іде" у виконанні Ніни Матвієнко: відео

"Сонько-дрімко"

Текст колискової

Пізня вже годинка,

Чом не спиш, дитинко?

Он твоя матуся

Кличе Сонька-дрімка.

На котячих лапках

Сонько-дрімко ходить.

Каже він малятам:

"Пустувати годі!"



Гра закінчилась,

Матінка втомилась

В ліжко лягай,

Швидше засинай.

Сонько-дрімко носить

Всім, хто лиш попросить,

В кошику лозовім

Казочки чудові.



Принесе співанку,

Тиху колисанку.

Хто її послуха –

Спатиме до ранку.

Синку маленький, донечко рідненька,

Нічка прийшла, спатоньки пора.

Завтра Сонько-дрімко

Прийде в кожну хату.

Знову наших діток

Буде колисати.

Слухайте колискову "Сонько-дрімко": відео

"Вечірня пісня"

Текст колискової:

Тихесенький вечір на землю спадає,

І сонце сідає в темнесенький гай.

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Світи ще годину, бо рано ще спати,

Милуй нас, як мати, теплом обгортай!

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Без тебе так страшно і темно надворі,

Хоч місяць і зорі освітять наш край.

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Не слухає сонце, за гору сідає

І нам посилає на всю ніч: прощай!

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось?

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Слухайте колискову "Вечірня пісня": відео

"Котику сіренький"

Текст колискової:

Котику сіренький, котику біленький,

Котку волохатий, не ходи по хаті.

Не ходи по хаті, не буди дитяти.

Дитя буде спати, котик воркотати.

Ой, на кота на воркота,

На дитинку дрімота

Ой, ну люлі, котку, не йди на колодку,

Не йди на колодку, бо заб'єш головку.

Та буде боліти, нічим завертіти

Ой, на кота на воркота,

На дитинку дрімота

Слухайте колискову "Котику сіренький": відео