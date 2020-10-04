Тоні Хаджелл залишився без ніг ще малюком. П’ятирічний хлопець, якому ампутували дві ноги, зібрав 380 тисяч фунтів на допомогу лікарям, які його врятували.

Лікарі дитячої клініки Evelina Children’s Hospital були вимушені ампутувати хлопцеві обидві ноги через важкі травми, які йому нанесли біологічні батьки, за що їх ув'язнили на 10 років. Про це повідомило видання BBC.

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Хлопчика всиновила нова родина, з якою він нині й живе, а у 2019 році йому підібрали перші в житті протези.



Тоні Хаджелл / Фото Evening Standard

Коли Тоні дізнався про історію 100-річного ветерана Тома Мура, який зібрав для лікарів понад 33 мільйонів фунтів, хлопець теж вирішив віддячити медпрацівникам. Він пообіцяв, що кожен день буде ходити пішки на милицях і за червень пройде 10 кілометр.

Як і Том Мур, хлопець сподівався зібрати досить символічну суму, проте в результаті вона перевищила 384 тисячі фунтів.

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Потік пожертв був від найрізноманітніших людей. Серед них багато відомих особистостей, наприклад, футболіст Френк Лемпард.