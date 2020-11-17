Художник Томас Ромейн створює ілюстрації, надихаючись малюнками своїх синів. Чоловік дає своїм дітям повну свободу творчості, зазначаючи, що вони можуть малювати все, що захочуть.

Томас Ромейн об'єднує творчі ескізи, створені малечою, зі своїми навичками професійного художника. Про це розповіло видання Bored Panda.

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Художник називає цей проєкт – Майстерня дизайну "Батько та сини". Також це чудовий спосіб попрактикуватися в своєму ремеслі і при цьому поспілкуватися з дітьми.

Креативна серія робіт Томаса Ромейна показує, наскільки у дітей багата фантазія та які цікаві образи ховаються за, на перший погляд, невмілими карлючками.

На його малюнках можна побачити й інопланетян, й міфічних чудовиськ, й дивовижних роботів. Всі вони виглядають так, ніби щойно втекли з фантастичної книги.

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Наразі художник живе в Токіо, де займається виробництвом аніме. Він працює над такими проєктами: Symphogear, Space Dandy і Basquash.

Дивіться фото робіт Томаса Ромейна: