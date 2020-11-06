Із жорстокістю у відносинах хоча б раз в житті стикалася 1 з 3 жінок та з чоловіків – 1 з 4. Більшість, почувши цю статистику, скажуть, що з ним такого ніколи не станеться. Ми інстинктивно намагаємося відторгнути такі поняття, як насильство і жорстокість, думаючи, що воно може бути будь-де, тільки не в нашому житті.

Насправді в життя ці поняття прокрадаються у вигляді токсичних стосунків, що мають 5 важливих ознак. Про це розповіла Кеті Худ під час свого виступу на конференції TED.

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Перша ознака – нав'язливість

Нав'язливі відносини починаються не з насильства, а з "метеликів в животі". Людина дуже щаслива, ніби зірвала великий куш. Проте з часом відчуття змінюються на нав'язливі та навіть трохи задушливі.

Внутрішній голос не дрімає. Людина його чує, коли новий партнер зненацька занадто швидко освідчується в коханні, всюди переслідує, завалює повідомленнями та дзвінками, на які відповідь повинна бути миттєвою.



Токсичні стосунки / Фото Psych Central​

Важливо пам'ятати, що значення має не те, як починалися стосунки, а як вони розвиваються.

З найперших днів варто прислухатися до своїх відчуттів:

Бентежить вас те, як швидко ви зближаєтеся?

Чи легко вам дихається в цих відносинах?

Ваші бажання поважають?

Друга ознака – ізолювання

Цю характеристику дуже складно розпізнати через те, що на початку стосунків є непереборне бажання проводити час разом з новим партнером. Саме тому важко помітити, коли щось йде не так.

Ізолювання прокрадається у життя, коли партнер витісняє друзів і сім'ю, які насправді є надійним тилом, та намагається міцно прив'язати до себе.

Швидше за все можна почути таке:

"Навіщо ти з ними спілкуєшся? Вони ж невдахи" – це про друзів.

"Вони хочуть, щоб ми розлучилися. Всі проти нас" – це про сім'ю.

Любов неможлива без незалежності. Двоє людей проводять разом час та не забувають про інших людей, про свої колишні справи та обов'язки.

Якщо на початку ви проводите разом кожну вільну хвилину, то з часом дуже важливо не втратити самостійність.

Третя ознака – надмірні ревнощі

Після завершення цукерково-квіткового періоду з’являються надмірні ревнощі. Партнер стає більш вимогливим, бажає знати де та з ким проводите час. Або встановлює стеження і не тільки в мережі.

Разом з надмірними ревнощами приходить власництво і недовіра, постійні звинувачення в зрадах та в фліртуванні з іншими. При цьому партнер не хоче чути пояснень та не розуміє, що немає причин для переживань.

Ревнощі – невід'ємна частина людських відносин. Проте надмірна їх кількість зовсім інша справа, адже це гнів, розпач та злість. У них немає нічого спільного з любов'ю.

Четверта ознака – зневага

У токсичних відносинах навмисно завдають болю словами. Колись веселі та ненав'язливі бесіди перетворюються в обтяжливі.

Можливо, партнер дозволяє собі неприємні жарти щодо вас або навмисно заводить розмову про те, що бентежить. А в момент, коли повідомляєте, що це насправді ранить, вас різко переривають і повідомляють, що все вигадали та перебільшуєте.



Зневага в стосунках / Фото Business Insider​

Насправді обов’язок в парі підтримувати одне одного, а не добивати. Партнер повинен зміцнювати віру, а не навпаки.

П’ята ознака – крайнощі

Гучні сварки зі сльозами, які змінюються бурхливим примиренням. Образливі, зловтішні нападки, а потім вибачення і запевнення, що цього більше не станеться.

Так відбувається звикання до стосунків "на краю", тому можна не помітити, наскільки вони стали проблемними та небезпечними.

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Все кинути й піти – зазвичай таку пораду дають друзям, коли вони перебувають в токсичних стосунках. Проте це не завжди найкраще рішення.

Момент розриву відносин може стати причиною агресії одного з партнерів. Якщо є страх, що потенційно може відбутися насильство, краще звернутися до фахівця, щоб безпечно вийти з цієї ситуації.

Дивіться відео з виступу Кеті Худ: