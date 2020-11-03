Навіть міцні відносини іноді можуть виявитися на грані. Тоді комусь з партнерів може прийти до голови думка, що проблема саме в ньому.

Для цього слід позбутися наступних 4 формулювань, які хоч раз, але звучали в голові у кожного. Про це розповіло видання Cosmo.

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► Він мене розлюбив

Якби він розлюбив, то одразу пішов би. Часто нестача приємних слів, компліментів і захоплень сприймаються жінкою, як відсутність почуттів.

Проте це не одне і те ж, тому варто забути про цю фразу. Краще сконцентруватися на вираженні своїх емоцій. Наприклад, можна підійти й першою сказати комплімент своєму партнерові.

► Я маю поганий вигляд

Поруч з партнером нам хочеться виглядати якнайкраще. Нюанс лише в тому, що цінують не за зовнішній вигляд. Як би егоїстично це не звучало, але люди люблять одне одного за відчуття, які в них викликає ця людина.

► Він від мене щось приховує

Це одна з найбільш токсичних фраз. Її проблема в тому, що частково це правда. У всіх є свої секрети. Але навряд чи чоловік веде подвійне життя. Краще позбутися таких думок, адже відносини повинні будуватися на довірі.

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► Ніколи не буде як раніше

У стосунках подібні фрази часто пов'язані з якоюсь рутиною. Насправді це розпочалася нова фаза відносин. Побут може впливати на емоції, але не на почуття. Тому варто викинути з голови це формулювання і сконцентруватися на стосунках.