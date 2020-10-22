Проєкт "The Precious Baby Project" ("Дорогоцінна дитина") – це серія знімків, в яких маленькі діти з вродженими серйозними захворюваннями занурюються у казковий світ пригод. Кожен з них виявляється унікальним героєм зі своїм сюжетом.

Авторкою проєкту є фотографка Анжела Форкер. Про це повідомили на офіційному сайті "The Precious Baby".

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Фотографка пояснила, що діти з синдромом Дауна, церебральним паралічем, з вродженими вадами, після безлічі операцій – дуже гарні й мають право на те, щоб ними милувалися.

Я хочу показати світу, що кожна дитина є дорогоцінною,

– повідомила Анжела Форкер.

Організаторка хотіла вселити віру батькам, які беруть участь у проєкті, що не все втрачено і все можливо – головне не ховатися та не боятися розповісти світу про таких, як вони.

Дивіться фото проєкту "The Precious Baby Project":

Чому розпочався проєкт

Анжела Форкер пригадала, що у 2017 році серед парафіян церкви була пара, яка чекала народження дитини. На черговому обстеженні лікарі їх шокували діагнозом – у майбутньої дитини важка форма голопрозенцефалії.

Голопрозенцефалія — вада розвитку, коли мозок не розділений на дві симетричні півкулі. Великий мозок залишається єдиним утворенням і шлуночкова система представлена однією загальною порожниною.

Лікарі наполягали на тому, що лікувати марно. Вважали, що потрібно перервати вагітність, оскільки дитина не доживе до народження або помре під час пологів.

Проте пара вирішила зберегти вагітність. Дівчинка, яку назвали Мадалін, народилася живою і прожила ще 15 днів всупереч усім прогнозам лікарів.

Вони обожнювали свою дівчинку! Коли вона народилася, вони написали на своїй сторінці у Facebook: "Вона ідеальна!". Вони дорожили кожною миттю, яку мали з нею,

– пригадала Анжела Форкер.

Її батьки прагнули показали світові, що кожне життя прекрасне і кожна дитина заслуговує на те, щоб її плекали. В пам’яті прекрасної Мадалін фотографка запустила свій проєкт.

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Зараз моя місія показати світові те, що ви вже знаєте: кожне життя прекрасне і заслуговує на те, щоб його любили,

– розповіла Анжела Форкер.

"Деякі немовля можуть прийти на світ не такими, як очікували їхні батьки. Від цього вони не менш цінні, ніж будь-які інші діти. У деяких можуть бути медичні проблеми, проте ці малі можуть кинути виклик життю й здійснити неможливе! Це те, що я сподіваюся зобразити, коли фотографую цих дорогоцінних дітей у казкових і неймовірних сценах. Усе можливо", – додала Форкер.