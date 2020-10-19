Дослідження Колумбійської бізнес-школи, яке називається "Досвід зберігати секрети", продемонструвало, що в середньому закохані зберігають одне від одного до 13 секретів одночасно.

Найчастіше партнери приховують свої фантазії і думки про інших людей. Про це розповіло видання Elle.

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Другою за популярністю стала – сексуальна поведінка. Далі в списку були – "брехня", "романтичне бажання" і "зрада довіри".

Дослідження також показало, що зберігання секретів може мати досить негативні наслідки для психічного здоров'я людей, а також їх відносин.

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Ті, хто приховують щось, проводять у два рази більше часу, розмірковуючи, страждаючи, турбуючись і фокусуючись на секретах. Тобто стають одержимі ними.