Дружина залишила таємне математичне послання чоловікові: що було зашифровано
Чоловік з Японії, який відомий під ніком Shelfall у Twitter, поділився зі своїми друзями унікальним посланням від дружини. Воно мало вигляд математичної формули на подарованому фартусі.
Японець повідомив, що він полюбляє науку, а його дружина домогосподарка. Разом вони вже понад 7 років. Про це він розповів у Twitter.
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Чоловік відразу сів вирішувати рівняння, аби зрозуміти, що саме у математичній формулі заховала його дружина. Японець списав не один листок паперу, перш ніж знайшов відповідь – графіка у формі серця.
Графіка у формі серця / Фото Twitter
Користувачі Twitter оцінили сюрприз від коханої Shelfall. Проте зазначили, що чоловік міг за декілька хвилин побудувати графік, скориставшись сервісами в інтернеті.