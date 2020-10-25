Тато Ділан створив маленьку копію Алеї Діаґон в гардеробній своєї доньки Елли. Усе тому що "Гаррі Поттер" її улюблений фільм.

Ділан почав будівництво маленьку версію Алеї Діаґон 24 серпня, яке тривало до кінця вересня – до дня народження доньки. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Всі споруди тато робив з дерева, а з виготовленням вітрин йому допоміг друг Роб. Під час процесу будівництва для більшого натхнення Ділан слухав заставку з фільму про Гаррі Поттера.

Також батько купував в інтернеті різні речі, щоб поставити їх на вітрини: крихітні книги, пір'я, мішечки. Добрі сусіди приносили старі фоторамки, які використовувалися для виготовлення вивісок магазинів.

Усередині іграшкових магазинчиків також можна було знайти все те, що продавалося на Алеї Діаґон.

Ми грали в хованки і Елла вирішила сховатися за фіранкою, де її і чекав сюрприз,

– розповів Ділан.

Уздовж Алеї Діаґон можна знайти безліч магазинів: від Лавки чарівних паличок Олівандера до Кафе-морозива Флореана Фортеск'ю. В кожному з них на дівчинку чекав подарунок.

Дивіться фото від тата Ділана:

Дивіться відео з Алеї Діаґон в гардеробі дівчинки: