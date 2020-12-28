Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провели загальнонаціональне опитування. Відбувалося воно на території усіх регіонів України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У змагання за право дарувати українцям подарунки боролися Дід Мороз та Святий Миколай. Про це повідомили на офіційному сайті Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

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Обидва кандидати отримали однакову кількість голосів – по 11%. На Діда Мороза найбільше чекають на Сході України, а Святого Миколая – на Заході.

З опитаних 35% хотіли отримати подарунок від коханих людей. Майже не змінилася частка респондентів, які не зважають на того, хто саме робитиме подарунок – 27%. Також вперше за 4 роки до 11% скоротилася кількість тих, хто взагалі не хоче отримувати подарунків.



Результати опитування / Скриншот

У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв'ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Вибірка становила від 18 років і старше.

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Для порівняння навели дані з опитувань, які проводилися у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.