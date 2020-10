Через COVID-19 та карантин, навіть міцні пари почали більше сваритися. Експерти з питань шлюбу і сім'ї розповіли про 5 типів конфліктів, які притаманні парам у час пандемії.

"Ми не можемо дійти згоди, як розпоряджатися фінансами"

З початком пандемії COVID-19 багато людей залишились без роботи або з тимчасовими фінансовими труднощами. Про це повідомило видання виданню Huffpost.

"Багато хто переживає фінансові зміни, оскільки втрачають робочі місця та коливається економіка. Це призводить до занепокоєння з приводу фінансового добробуту", – пояснила сімейний терапевтка Аманда Бакеро.

Вона порекомендувала парам, які сперечаються про гроші, визначити часові рамки для витрат.

"Кожен партнер повинен визначити, що, на його думку, є нагальними потребами, а які витрати ще можуть почекати", – додала Бакеро.

"Ми не можемо домовитися про те, на які ризики можна піти"

Ще одна розбіжність – наскільки пильними пари повинні бути щодо заходів безпеки, таких як носіння маски або практика соціального дистанціювання.

Ви та ваш партнер можете опинитися в дискусії щодо відмінності в прийнятті ризику. Від великих подій, таких як рішення про те, чи відправляти дітей назад в дитячий садок і подорожувати. До невеликих рішень, наприклад, як зустрічатися з друзями,

– повідомила психотерапевт Бріттані Буффар.

Вона порадила спробувати неупереджено підходити до різних точок зору, а не засуджувати.

"Думки можуть змінюватися з часом, тому проявіть терпіння. Може непохитна позиція вашого партнера стане іншою", – додала Буффар.

Також варто шукати компроміс та намагатися домовитися про способи зниження деяких потенційних ризиків.

"У нас немає часу на самотність і ми сходимо з розуму"

Поняття особистого простору зникло на карантині. Для деяких пар спільна робота в режимі 24 на 7 знову запалила іскру у відносинах, а в інших це викликало розчарування й обурення.



Сімейний терапевтка Аманда Бакеро повідомила, що відсутність часу на самотність стало каталізатором для дрібних сварок.

В такому випадку потрібно виділити час на власні потреби, банально, самому сходити у крамницю. А також додатково проговорити з партнером про свої переживання.

"Я не відчуваю підтримки з боку партнера"

Ми живемо в надзвичайно напружений час, де кожен у свій спосіб намагається впоратися зі стресом. У стосунках один партнер може приховувати свій стан, водночас інший – більш висловлює свої почуття.

В результаті людина може відчути, що її партнер "сховав голову в пісок" і емоційно уникає контакту. При цьому інший партнер може відчувати, що інший занадто емоційний та постійно шукає уваги,

– розповіла Ебігейл Мейкпіс.

Люди можуть відчути, що змушені справлятися зі своїми страхами і стресами в поодинці, що їх неправильно розуміють і не підтримують. Тому необхідно зрозуміти, що не існує "правильного" способу впоратися зі страхом, і нічого страшного, якщо партнер поводиться інакше.



"Мій партнер звинувачує мене у своїх проблемах"

Під час пандемії деякі люди проєктують загальне невдоволення своїм життям на партнера. Також можуть фантазувати, як би все було, якби вони були з кимось іншим.

"Люди відчувають сильний стрес, і, щоб впоратися, починають фантазувати або візуалізувати альтернативне життя без конфліктів", – пояснила Ебігейл Мейкпіс.

Щоб протидіяти негативному мисленню, можна скласти список всього, що отримали від відносин. Наприклад, це можуть бути діти, емоційна підтримка, особистісний ріст, стабільність під час хаосу.