Майже кожна пара уявляє, що одного разу вони стануть чудовим подружжям. Проте. як тільки весілля закінчується й настає реальність, – виявляється, що все не так просто. Терапевти поділилися поширеними причинами конфліктів, які, як правило, виникають протягом першого року шлюбу.

► Коли планують дитину

Ще до весілля пара між собою має визначити, чи однакові у них погляди на те – хочуть вони дітей чи ні. Якщо так, то коли саме. Про це розповіла сімейна терапевтка Беккі Ветстоун виданню The Huffington Post.

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Пара могла не розпланувати або не деталізувати, якою вони бачать родину до того, як її створили. Наприклад, не обговорили, коли хочуть народити першу дитину, скількох хочуть та яка має бути різниця між ними у віці.

Тоді виникають такі розбіжності, коли один партнер стверджує, що "годинничок то тікає", а інший хоче насолоджуватися життям, сконцентруватись на кар'єрі чи іншому розвитку.



Вагітність / Фото Piedmont Healthcare

Експертка порадила, аби пара кілька місяців після весілля не планувала нічого грандіозного, а просто жили від кількох місяців до року разом. Бо на весіллі родичі та друзі можуть нарадити багато й це може бути зовсім не вашим рішенням.

► Особисті кордони

Коли друзі постійно приходять в гості без попередження, родичі постійно допитують, чи жінка ще не завагітніла, коли чоловік не може прийняти рішення без консультації батьків – усе це може створити проблему та напругу в парі. Це нездорові кордони.

Дорослі можуть встановлювати чіткі кордони з родиною і друзями. На першому місці в них – їх сім’я та шлюб. Сварки, які ми бачимо: коли один у парі ставить потреби друзів і родини вище, ніж коханої людини, з якою одружений.

Підтримувати близькі стосунки з друзями та рідними важливо після весілля. Але якщо ви регулярно ставите інших вище за свою половинку, можуть початися проблеми у парі.

► Прибирання за партнером

З’ясувати, як розділити хатні обов’язки так, щоб це влаштовувало обох у парі, може бути складно. Проте це дуже важливо для здорових стосунків. Дослідження 2016 року показало, що 56% одружених американців сказали, що поділ хатніх обов’язків дуже важливий для успішного шлюбу.

Коли значну частину роботи виконує або тільки жінка, або чоловік – це може призвести до вигорання і сварок.

Експертка радить обговорити та погодити між собою стандарти догляду за хатнім господарством. Важливо, щоб на ці умови погодились обоє.

► Поділ свят

З цим питанням зіштовхується багато пар, особливо у перший рік спільного життя. Ніхто з пари не хоче просто так віддати іншій родині свята, і "поламати" багаторічні традиції. Але пожертвувати цим комусь спершу доведеться.

Родичі пар часто звинувачують доньку чи сина, тиснуть на них, переконуючи, аби їхали на свята саме до них.



Родинне свято / Фото SleepScore

Якщо обоє в парі ненавидять пропускати родинне свято, можете їздити до родичів по черзі. Наприклад, на Різдво до одних, на Великдень до інших і навпаки, чи рік туди, рік туди. Або кинути монетку, якщо важко домовитись. Або просто лишитися вдома і запросити рідних до себе, створивши свою власну родинну традицію.

► Де що лежить

Незважаючи на те, чи ви живете разом до весілля чи окремо, після весілля доведеться зіштовхнутися з новими завданнями, які слід вирішити. Наприклад, ремонт в будинку, перестановка меблів, звільнення простору для речей один одного.

Багато пар здивуються, наскільки вони можуть злитись один на одного через меблі та декор.

Аби цього уникнути потрібно з’ясувати свої "глибші" цілі для спільного будування щасливого дому. Поговорити не про функціональність чи естетику, а про їхнє бачення конкретних речей та що вони означають.

► Витрата грошей

Гроші — це горезвісна тема для пар, особливо для молодят, які лише починають поєднувати свої фінанси, думають, як придбати житло чи народити дитину.

Коли ви зустрічаєтеся, чи навіть живете разом, легко не показувати свої фінанси. Але після весілля більшість партнерів дізнаються правду про те, чи має партнер чи партнерка борги, як він чи вона витрачає кошти.

Грошові питання можуть бути чисто практичними, але часто у них є багато емоцій, тому їх буває важко обговорювати.

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Терапевтка порадила, щоб пара спочатку відкрито висловила свої почуття щодо грошей. Тільки після цього можна розвивати план, як рухатися далі.