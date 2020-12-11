Умовно всі конфлікти між братами та сестрами можна поділити на ревнощі, майнові суперечки, особистий чи фізичний простір та просто для розваги. Під час них діти відточують такі життєві навички, як перемовини, емоційне саморегулювання, емпатія. Саме тому конфлікти потрібні дітям для емоційного розвитку.

Батькам не варто бути на стороні однієї дитини, а також треба намагатися все менше й менше втручатися у конфлікти під час дорослішання дітей. Про це розповіло видання Parents.

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Малюкам дошкільного віку потрібно пояснювати та показувати, як вирішувати конфлікти. Наприклад, назвати емоції та запропонувати можливі варіанти для вирішення конфлікту.

У дітей 5 – 9 років пропонуємо питання-підказки: "Як ти думаєш, як почувається твоя сестра зараз?" та "Які є способи розв'язати цю проблему?". З часом та практикою їм буде потрібно менше підказок.



Сварки дітей / Фото Dine Magazine​

Зі старшими дітьми дорослим слід втручатися ще менше. Вмотивуйте їх знайти вихід із ситуації чи знайти компроміс та йдіть геть. Якщо конфлікт був заради батьківської уваги, а ви не втручаєтеся та не шукаєте винного, це він може завершитися.

Якщо піти не можете

Якщо ситуація така, коли не можете уникнути моменту перебування у конфлікті. Наприклад, ви перебуваєте в машині й повинні втрутитися, тому що суперечка заважає безпечно керувати.

В такому випадку, можна запитати дітей, як вони збираються розв'язувати конфлікт. Прокоментуйте рішення та, якщо потрібно, дайте вказівки. Також можна зупинитися та почекати, поки діти заспокояться.

Коли треба втручатися

Більшість конфліктів між братами та сестрами є такими, що мають підґрунтя. Проте бувають випадки, коли поведінка виходить за межі "нормальної".

Старша чи сильніша дитина може проявляти агресію різними способами. Такі сварки треба зупиняти, аби вони надалі не загострювалися. Такий конфлікт немає нічого спільного зі звичайною словесною перепалкою.



Агресія / Фото hellomama

Батьки часто ігнорують чи не звертають увагу на подібні конфлікти. Зверніться до психолога, якщо вони набирають обертів. Жорстокість може бути пов'язана з певними проблемами, розв'язання яких зведе агресивні стани дитини нанівець.

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Діти будуть битися. Часто. Хоч цього і хочеться уникнути. Проте батькам варто дотримуватися тактики зменшення втручання в дитячі конфлікти.

Вчіть їх вести перемовини та домовлятися. Спочатку спостерігайте, як вони використовують ці навички, допомагайте за потреби. Потім можете довірити їм робити це самостійно.