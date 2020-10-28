Суджата Сетія створила фотопроект про бабусь, дідусів та онуків. Дівчина професійна сімейна фотографка, а також лауреатка численних конкурсів.

На такий фотопроєкт її надихнули власні фотоальбоми. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Її робити нагадують про дитинство, навіть якщо власних таких знімків обмаль.

Коли переглядаю свої фото, бачу світлини з мамою, татом, братом. Навіть із собакою та кішкою. Але жодної з бабусею і дідусем. Це були найближчі мені люди. І вони залишилися такими навіть після смерті,

– пригадала Суджата Сетія.

Тому дівчина пообіцяла собі, в яку б частину світу вона не поїхала, обов’язково фотографуватиме дідуся чи бабусю з онуками.

Сетія додала, що зустрічі та спілкування з людьми похилого віку допомогли їй більше дізнатися про життя.

Дивіться фото, які зробила Суджата Сетія: