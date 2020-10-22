Пандемія COVID-19 змусила дітей перейти на дистанційне навчання, а також обмежила зустрічі й прогулянки з друзями. Усе це може впливати на психологічний стан.

Читання вважається одним з дієвих різновидів арттерапії та дає можливість ефективно працювати з дітьми. Про це розповіла психологиня, письменниця та кандидатка психологічних наук Наталя Мрака виданню "Українська правда".

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У дітей також є свої внутрішні потреби, тому обрання художнього твору відбувається, відштовхуючись від них.

Наприклад, якщо дитині бракує яскравих емоцій, то вона буде обирати книгу про кольори, сонце, де є яскраві сюжети. Інша може мати особистісні проблеми з комунікацією і самооцінкою, тому сподобається книга про стосунки між однолітками і те середовище, в якому вона зможе розвиватися.

Під час читання дитина розкривається, а літературні герої стають для неї помічниками у подоланні проблем в реальному житті.

Важливі складові книготерапії

► Сюжет

Це алгоритми дій персонажів, які можуть подобатися або не подобатися дітям. Під час читання дуже корисно з’ясувати думку малечі:

Чи подобається історія?

Як вона бачить ситуацію?

Як можна було б змінити історію?

Можна спробувати з дитиною вигадати свій варіант кінцівки, що розвиває уяву та знижує тривогу. Адже діти часто моделюють ту ситуацію, яка їх хвилює.

► Рамки

У сюжетах закладаються рамки поведінки, розуміння доброго і злого. Обговорення сюжету і розставлення акцентів робить дитину зібраною, допомагає їй формувати бажані моделі поведінки, реакцій у певних життєвих ситуаціях.

► Мотивація

Важливо постійно підкріплювати читання позитивними емоціями – естетичні, емоційні малюнки. Якщо дитина асоціює читання з безпекою, затишком, приємнощами – вона матиме для себе дієвий спосіб подолання стресу.

Для активних дітей я раджу обирати книжки про пригоди, подорожі, фантастику, якісь авантюрні історії, у яких дитина впізнає себе,

– розповіла психологиня Наталя Мрака.

"Крім виходу енергії, це дасть їй змогу сформувати успішні стратегії поведінки. На противагу стратегіям уникнення невдачі діти вчитимуться у героїв книжки бути хоробрими і не боятись робити помилки", – додала Мрака.

Як зробити книготерапію самостійно

• Підбір книги. Проаналізуйте, яка історія зараз потрібна дитині, з якою ситуацією їй треба впоратися. Можливо, вона стресує у школі або посварилася з другом. А, може, невпевнена у собі й потребує історії, що додасть їй віри у власні сили?

• Оберіть час та місце. Оптимально, якщо ваше читання відбувається вдома чи в іншому затишному місці. Важливо, щоб у вас було достатньо часу: ви не зможете зануритися в читання, якщо через 20 хвилин треба бігти у справах.

• Почніть із розмови про настрій дитини. А також чого вона чекає від читання, від історії, в яку ви збираєтеся зануритись.

• Ви можете читати разом. Або дорослий читає, а дитина в цей час малює ситуацію з книжки чи улюбленого персонажа.

Також ви можете перейти до малювання пізніше, після прочитання історії.



Читання з дітьми / Фото Schoolahoop

• Обговоріть історію. Чи подобається вона дитині? Чи схвалює вона вчинки персонажів? На кого з героїв хотіла б бути схожа? А як інакше могла завершитись історія?

Якщо дитина малювала – обговоріть малюнок. Зверніть увагу, які кольори переважають: похмурі чи яскраві, світлі.

• Спитайте про настрій дитини. Як вона змінилася в процесі читання і малювання? Якого він тепер кольору? Що дитина візьме з собою з історії, що зможе застосувати в житті?

Герої улюблених книжок обов’язково будуть з’являтись у її малюнках та іграх. Це добре демонструє переваги читання над мультиками.

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На відміну від пасивного споживання відеоконтенту, читання є активним процесом, що захоплює дитину повністю: і увагу, і уяву, і розум.