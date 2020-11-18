Дорослі переживають стрес легше, ніж це роблять діти. Батьки вже обізнані, тому їх не так лякають нервові потрясіння. Малеча ж не завжди знає як впоратися з новими труднощами, якого б масштабу вони не були.

Навіть у найменших дітей буває достатньо стресу в житті, як позитивного, так і негативного. Про це повідомило видання 4mamas-club.

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Вперше до дитячого садочка, зміна виховательки у групі, новий хлопчик у школі почав чіплятися та конфліктувати, школяр закохався, підліток не знає, що робити після закінчення школи – усі ці переживання бурхливо впливають на дитину.

Як сприйматиме залежить від таких факторів:

Вік.

Стать дитини.

Умови, в яких хлопець чи дівчинка виховуються.

Особливості характеру.

Інколи дитина з досить серйозним стресом, може впоратися без проблем, а з приводу дрібничок, на думку дорослих, переймається тривалий час.

Як допомогти дитині пережити стресову ситуацію

► Стан стресу та виявлення його причини

Батьки можуть не помітити, що дитина перебуває в стресі, бо не завжди це нервові зриви та відчуття страху. Малеча навпаки може мовчати та стати занадто спокійною. Або вдень не виявляти жодних змін у поведінці, проте під час сну здригуватися та бачити нічні страхіття.



Стрес у дитини / Фото Checkup Newsroom​

Будь-які зміни можуть свідчити про те, що дитина пережила стрес або перебуває в ньому. Обов’язково потрібно виявити причину. Зазвичай, якщо батьки мають міцний контакт та довіру з дитиною, вона сама все розповідає. Або мама може помітити, після якої події дитина змінилася.

► Позитивний і негативний стрес

Психологи стверджують, що стрес від радощів впливає на організм дитини, так само як нервові зриви з приводу неприємностей у школі чи родині.

Проте зазвичай позитивні стреси швидко минають та не шкодячи психіці. Натомість негативні, зокрема розлучення батьків, переїзд, зміна школи, нерозділене кохання, знущання старшокласників – можуть залишити наслідки на все життя.

► Шляхи подолання дитячого стресу

Одній дитині достатньо, аби з нею поговорили та обійняли. Іншій потрібен час, цікаві ігри з мамою, прогулянка та можливість відволіктися від усіх переживань. Чим серйозніша ситуація, тим важче налагодити психологічний стан сина чи доньки.



Допомога при стресі / Фото ACTIVEkids

Якщо правильно надати дитині психологічну (психотерапевтичну) допомогу, то всі зміни зникнуть без наслідків. У деяких ситуаціях лікарі дитині рекомендують медикаментозну допомогу, зокрема тоді, коли дитина взагалі не може заснути або у неї проявляються неврози.

► Допомога дитині перевести увагу

Потрібно обрати кілька психологічних практик, які можна застосувати, аби подолати стрес. Намалювати свої почуття, написати на папері все, що хвилює, якщо дитина старша за віком. Розповісти дитині зовсім протилежну стресову ситуацію та поговорити про те, якби вона повелася в певній ситуації.

Подібні техніки та розмови здатні перевести дитячу увагу і таким чином з’являться думки, які відволічуть її від своїх переживань.

► Гармонійна атмосфера в сім’ї

Коли дитина почуватиметься гармонійно вдома, матиме добрі теплі стосунки з рідними, усі стреси проходитимуть непомітно і не матимуть негативних наслідків. Проявляйте любов та увагу до синів і донечок, ніколи не ігноруйте їхніх спроб вам щось розповісти, відкрити секрет.

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Добирайте слова, не глузуйте з дитячих проблем. Адже одне недбале слово може поранити дитячу психіку й ускладнити стрес.