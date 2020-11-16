Страх – базова емоція людини. З розвитком головного мозку і нервової системи, дитина може відчуває його через різні причини та закономірності.

Перші страхи

З народження немовля наділене деякими базовими емоціями, скоріше навіть рефлексами. Про це повідомило видання "Мой ребенок".

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Малюк може здригатися у відповідь на різкий гучний звук, раптове яскраве світло – ці рефлекторні реакції є зародками майбутніх страхів.

Зачатки справжнього страху з'являються після 6 – 7 місячного віку. Малюк не усвідомлено, але вже боїться залишитися без захисту та емоційної підтримки, коли не бачить маму.

Діти в цьому віці чуйно реагують на мамині емоції. Її переляк або занепокоєння викликають такі ж відчуття у малюка. Проте поступово варто залишати дитину з ким-небудь, крім мами, – так вона буде звикати.



Діти реагують на емоції мами / Фото 1Health.ID​

У цей період може з'явитися страх перед незнайомими людьми. Часто у дітей розвиваються якісь переваги – одним подобаються чоловіки, а жінки лякають.

Страхи першого року життя дійсно є базовими або біологічними. Це нормальний прояв повноцінного розвитку психіки.

Страхи від року до трьох

Приблизно до 1,5 року страх чужих людей поступово проходить. Проте тут багато залежить від вродженого емоційного стану дитини та ще більше від поведінки батьків. Такі страхи довше зберігаються у малюків, які рідко стикаються з незнайомцями та не бачать реакції батьків на інших людей.



Зустріч малюка з дорослими / Фото Time Out​

До 18 місяців на зміну переляку при зустрічі з незнайомцем може прийти збентеження. До 2 років у дитини вже є певний життєвий досвід, тому страхи набувають більш усвідомленого характеру.

Наприклад, знаючи, що похід в поліклініку закінчиться уколом, може розвинутися страх медпрацівників. Невдала зустріч зі стоматологом – реальний страх зубного кабінету.

З розвитком абстрактного мислення з'являються і нові страхи. Тепер казковий вовк або злий чарівник можуть викликати не просто реальний переляк, але і переслідувати уві сні.

Чого бояться дошкільнята та школярі

Як і раніше, страшними видаються казкові персонажі, проте психологи пов'язують ці емоції з основним страхом – покарання і відторгнення батьками.

До 4 років помітно змінюються або проявляються емоційні переваги малюка всередині сім'ї. Дівчинка більше тягнеться до батька, хлопчик ще більше прив'язується до мами. Таким чином, закладається основа майбутніх відносин з партнером протилежної статі в майбутньому.

Страх висоти, темряви та болю – характерні для дошкільнят. При цьому малюки з особливо розвиненою уявою страждають набагато важче. Боротися з такими страхами методом "від супротивного": боїшся темряви – вимкнемо світло, боїшся висоти – будемо кататися на колесі огляду, – жорстоко, марно і небезпечно. Великий ризик зробити малюка невротиком, який буде лікуватися все доросле життя.

Про що повинні знати батьки

Дитячий страх явище нормальне і знаменує собою етапи розвитку нервової системи. Не потрібно боротися з ними кардинальними методами, але і потурати не варто. Найлегше ці етапи проходять, якщо мама спокійна і з розумінням ставиться до проблем.

Батьки повинні усвідомлювати, що від "нормальних" страхів до тих, які вимагають допомоги фахівця, шлях недовгий. Часом винуватцями цього є і самі батьки.

Яких фраз варто уникати в розмові з дитиною:

"Не будеш слухатись, тебе заберуть в поліцію".

"Будеш погано поводитися, віддам тебе на виховання іншим батькам".

"Якщо не припиниш істерику – викличу лікаря, він зробить укол і забере тебе в лікарню".

"Не думай туди йти, там живе Сірий Вовк".

"Не бігай, впадеш, вдаришся і потрапиш до лікарні".

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Список батьківських маніпуляцій можна продовжувати без кінця. Не залякуйте дітей, пояснюйте дійсну причину, перемикайте увагу, щоб заспокоїти дитину, довіряйте і любіть малечу.