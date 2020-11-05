Хтось вважає, що у стосунках відстань та час не можуть стати суттєвою перешкодою, якщо між двома людьми є почуття. Інші переконані, що в таких умовах зберегти стосунки неможливо.

Й одні, й інші мають рацію. Річ у тім, що псують стосунки не відстань, не часові пояси, не розлука чи відсутність щоденного спільного побуту — їх псують самі люди. Про це розповіла психологиня Наталія Гаєвська.

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Псують власною байдужістю, зневірою, ревнощами, претензіями, відсутністю довіри та баченням спільного майбутнього. Стосунки на відстані потребують певних зусиль з боку партнерів та чіткого розуміння, для чого це обом потрібно.

Є 5 головних моментів, які допоможуть не лише не втратити одне одного, а й зберегти відносини, незважаючи на час та відстань.



Стосунки на відстані / Фото Flipboard

Залишайтеся уважними одне до одного

Слухайте та чуйте потреби партнера, пам’ятайте про смаки, особливості, вподобання. Проте не забувайте й нагадувати про свої.

Звичайно, не у формі претензій: "Як ти міг забути, що сьогодні такий важливий для мене день!". Значно ефективнішим буде, якщо скажете, наприклад: "Сьогодні важливий для мене день, мені так потрібно, щоб ти підтримав мене і вислухав".

Вчіться домовлятися

Стосунки неможливі без конфліктів та непорозумінь. Особливо, коли вони на віддалі й наша фантазія здатна домальовувати найфантастичніші сюжети, видаючи їх за реальність.

Конфліктуючи, намагайтеся розв'язати проблему, а не "намацати мозолі" партнера і вдарити по них чим сильніше.

Не намагайтесь "перевиховати" партнера. Завжди є речі, які хотілося б змінити, вдосконалити, проте варто навчити себе робити це у формі діалогу, а не "дресури".



Вчіться домовлятися / Фото Best Life​

Жоден із вас не повинен "втратити право голосу" в процесі прийняття важливих рішень лише тому, що знаходиться на віддалі і не має можливості бути присутнім фізично на обговоренні.

Поважайте право на особистий простір одне одного

У стосунках на відстані ховається велика спокуса почати контролювати партнера, кожен його крок та рух.

Постарайтесь залишатись максимально об’єктивними. Якщо це не зачіпає важливих інтересів вас та вашого партнера, давайте одне одному волю. Не тисніть надмірним контролем, намагаючись в такий абсолютно неефективний спосіб заспокоїти власні тривоги.

Створіть "свій світ на двох"

Найголовніший момент, який допоможе зберегти стосунки на відстані – створити свій маленький. Проте такий затишний, комфортний, безпечний для кожного тільки "ваш світ на двох". З власними правилами та притаманною лише вам обом атмосферою та укладом.

По-перше, правила. Не жорсткі, але такі, що підтримують зрозумілий та прийнятний для кожного розподіл справ та обов’язків на час відсутності одного з партнерів.

правила. Не жорсткі, але такі, що підтримують зрозумілий та прийнятний для кожного розподіл справ та обов’язків на час відсутності одного з партнерів. По-друге, традиції. Не насильницькі, а приємні дії та ритуали, які прикрашають ваші стосунки.

традиції. Не насильницькі, а приємні дії та ритуали, які прикрашають ваші стосунки. По-третє, свої історії, маленькі спільні таємниці, приємні спогади, свої фірмові слівця, ніжні та кумедні імена.

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Плануйте спільне майбутнє

Уявляйте, плануйте, мрійте, візуалізуйте ваше спільне майбутнє, не шкодуйте для цього ні слів, ні емоцій, ні яскравих фарб. Озвучуйте свої очікування стосовно майбутніх подій. Пропонуйте власні ідеї та ініціативи.