Часто люди перебувають у токсичних стосунках тільки через те, що не розуміють, який партнер насправді їм підходить. Сімейна терапевтка Енн Мілфорд пояснила, які ознаки вказують на те, що поруч потрібна людина.

Мілфорд разом з сімейною психотерапевткою Дженніфер Говейн опитали сотні жінок. Про це розповіло видання Elle.

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Завдяки своїй роботі вони змогли визначити 5 універсальних ознак, які допоможуть зрозуміти, що стосунки здорові.

Будите одне в одному не гірші, а тільки кращі якості. Допомагайте рости внутрішньо, професійно й емоційно, визнаючи, що зміни – позитивна і корисна частина життя.

Довіряєте одне одному і можете розраховувати на партнера у важких ситуаціях – впевнені, що він вчинить правильно. У стосунках немає місця ревнощів, домислюванню й критиці заднім числом.

Любите разом веселитися. Гра додає гостроти у відносини, а сміх – найкращий афродизіак на світлі.

Спільні цінності та погляди на життя. Зв'язок на емоційному і духовному рівні так само сильний, як і фізичний потяг.

Ставитеся дбайливо одне до одного, замість того щоб засуджувати. Простий тест: який у вас голос, коли ви критикуєте або засуджуєте? Важко говорити різким тоном, якщо нами рухає турбота та участь.

Самотність, гормони та "метелики" можуть затуманити розум навіть найрозсудливішої людини. Варто прислуховуватися до голосу інтуїції. У глибині душі знаєте, чи підходить партнер, чи ні.

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Проте чітке розуміння того, що таке здорові стосунки, допоможе прояснити картину та сказати "прощавай" безнадійному роману.