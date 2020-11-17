Пандемія та складні наслідки життя в ізоляції штовхнули всіх на роздуми про вічне: чи все йде так, як ми цього хочемо. Стосунки також стали однією з тем для роздумів.

Видання tochka.net зробило підбірку ознак, за якими можна зрозуміти, чи близькі стосунки до ідеалу.

Цікаво Популярні міфи про стосунки: які твердження втратили свою актуальність

► З партнером можна бути собою

Поруч з обранцем досить складно постійно носити маску. Тому це так важливо у стосунках, коли не потрібно постійно говорити тільки те, що готовий чути партнер або виглядати так, як він хоче. Ніхто не обмежує та можна бути собою.



Можна бути собою / Фото Woman Motorcycle Enthusiast​

► Проводите час разом та окремо

Без особистих кордонів буде важко будувати стосунки. Цілодобове перебування людини поруч – дуже згубна і деструктивна річ, яка веде до глибокої емоційної залежності й робить зі здорових стосунків болісно-прив'язані.

► Спільні цілі

Будуючи плани на майбутнє, з легкістю вписуєте туди одне одного. Спокійно можете говорити про те, що будете робити разом через пів року або рік. Чим більше загальних планів, тим згуртованіші й ближчі партнери одне до одного.

► Відкрито говорите не тільки про хороше, але і про погане

Стосунки не завжди влаштовують на 100%. Проте, якщо з партнером всі "але" можна обговорити відкрито і не боятися нападок родичів, "чорного списку" в його телефоні або банальних образ, це близько до позначки "ідеально".



Відкрито говорите / Фото Linguahouse​

► Є відчуття кохання та щастя

Один з найважливіших аспектів, які дійсно роблять все ідеальним, – відчуття поруч з людиною. І нічого не може бути більш вагомим аргументом.

► Сварки не закінчуються розбитим посудом, обличчям чи "розлученням"

Важливо не тільки кохати, але і вміти спілкуватися. Будь-яка сварка, яка користуєтеся аргументами, а не погрозами, теж вагомий індикатор.

До теми Що потрібно зробити перед початком нових стосунків: 5 важливих правил

За людей, яких ми любимо, варто триматися. Проте тільки в тому випадку, якщо вони наповнюють нас хорошим частіше, ніж усім іншим.