75-річний пенсіонер Тоні Вільямс залишився сам після смерті коханої дружини. Він безнадійно шукав способи спілкуватись з людьми, і тільки один з них дав результат.

Як повідомляє BoredPanda, Тоні Вільямс провів 5 "порожніх місяців", відколи його дружина померла. Життя коханої не можна було врятувати, адже в жінки була остання стадія раку підшлункової залози. Тому все, що залишалось колишньому лікарю Тоні Вільямсу – це підтримувати дружину до останніх днів.

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Тоні Вільямс з дружиною Джо / Фото SWNS

Та коли жінка померла у травні 2020 року, пенсіонер відчув себе страшенно самотнім. Дітей подружжя не могло мати, а через напружену роботу в клініці Тоні Вільямс не дружив ні з ким. Тому у 75 років чоловік почав шукати співрозмовників. Він дав кілька реклам в газети, вартістю в 120 євро кожна, однак ніхто не відгукнувся. Тоді Тоні надрукував візитівки та роздавав їх перехожим, але у відповідь не отримав жодного телефонного дзвінка чи електронного листа.

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Розчарувавшись, пенсіонер використав останню ідею: він поставив зворушливу табличку на вікні свого будинку для стареньких.

Я втратив Джо, свою кохану дружину та людину близьку мені по духу. У мене немає друзів чи родини. Мені немає, з ким поговорити. Невгамовна тиша 24 години на добу – це як тортури для мене. Невже ніхто мені не допоможе? – написав він.



Американець Тоні Вільямс шукав друзів / Фото SWNS

⁠⁠⁠Журналісти побачили напис та миттєво розіслали фото пенсіонера у всіх соціальних мережах та медіа. Самотній вдівець Тоні Вільямс настільки розчулив людей, що сотні незнайомців захотіли з ним особисто поговорити. Не менше чоловік отримав і електронних листів.

Цікаво, що Штатами це не обмежилось. Незнайомці із Японії, Німеччини, Нідерландів, Австралії, Єгипту та Індії радо виходили на контакт з Тоні Вільямсом. Всього за кілька днів пенсіонер отримав і заманливі пропозиції: люди запросили чоловіка погостювати у їхньому будинку у Флориді, а якась незнайомка навіть запросила на побачення в бар.

"Любов і співчуття, які виявили люди, викликали у мене сльози", – зазначив Тоні Вільямс.



Історія пенсіонера, яка зворушила мережу / Фото SWNS