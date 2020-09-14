Часто на вибір імені для нащадка впливають вподобання батьків. Так, у США простежується своєрідна тенденція, коли новоспечені тато і мама називають нащадка в честь свого голлівудського кумира.

За даними The New York Post, найчастіше дітей називали на честь актора Кіану Рівза. Його популярність за останні роки суттєво зросла, а у медіа не припиняють обговорювати його нові стосунки та проєкти. Зокрема, нещодавно на великий екран вийшло продовження культової комедії "Білл і Тед", а в Берліні тривають зйомки 4 частини "Матриці".

До теми Як назвати дитину у вересні: імена для хлопчиків і дівчаток

Ім'я Кіану Рівза настільки сподобалось молодим батькам, що в інстаграмі навіть створили хештег #BabyKeanu, який активно використовують користувачі мережі, публікуючи чарівні фото своїх малюків. А у ЗМІ таку популярність імені вже назвали "Кіанусанс" від слова ренесанс.

Окрім цього, великої популярності набули імена зіркових дітей. Так, американці часто називали синів Арчі за прикладом принца Гаррі та Меган Маркл. А от прихильники Кім Кардашян і Каньє Веста залюбки реєструють малюків з іменем Сейнт, що в перекладі означає "святий".

Популярними для хлопчиків залишаються імена:

Ліам, як Ліам Гемсворт

Ной – Ной Сентінео

Олівер – Олівер Рід

Вільям – принц Вільям

Елайджа – Елайджа Вуд

Водночас американці часто обирають для дівчаток імена: