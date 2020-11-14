Щоб дитина засинала спокійною та щасливою, батькам потрібно приділяти їй увагу та розмовляти хоч кілька хвилин. Відверта та щира розмова може допомогти малюкові.

Є кілька питань, які допоможуть налагодити довірливі та гармонійні стосунки батькам з дитиною. Про них повідомило видання 4mamas.

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• Чому тобі сьогодні стало дуже сумно? Це питання потрібне для того, щоб всі неприємності проговорити, тоді вони не "осядуть" на душі у дитини.

• Що тебе сьогодні змусило посміхнутися? Так перед сном дитина налаштується на позитив і не буде зациклюватися на негативних емоціях.

• Що цікавого ти дізнався сьогодні? Нова інформація закріпиться, а також, можливо, виникнуть нові запитання.



Час з дитиною / Фото Children's Health​

• Як ти гадаєш, чи існує десь Країна снів? Подібні казкові запитання потрібні для розвитку дитячої уваги. Це дасть можливість їм цінувати чарівний світ дитинства, де можливо все.

• Яким би ти хотів бачити свій завтрашній день? Звичка уявляти свій новий день допомагає навчитися раціонально планувати свій час.

Не варто витрачати багато часу на ці запитання – стисло, проте регулярно. Також можна збільшувати кількість запитань, якщо є час.

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Дитині головне, аби батьки цікавилися її справами, уважно слухали та приймали її такою, якою вона є, зі своїми недоліками та досягненнями.