Нарцисичні люди вважають себе однозначно обдарованими, тому відчувають, що можуть використовувати інших. Також вони не мають здорових кордонів, тому їм і не подобається, коли хтось встановлює межі проти їх вторгнення.

Доктор філософії і ліцензований терапевт з питань шлюбу і сім'ї Ден Нейхарт склав список порад, які допоможуть встановити межі з нарцисичними людьми. Про це він розповів виданню Psych Central.

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► Встановіть власну межу

Ключовим моментом при встановленні здорової межі є знання, коли потрібно сказати "ні". Наприклад, можете приймати емоційне висловлювання думки, проте не знущання.

В такому випадку варто сказати: "Якщо ви будете так продовжувати, я закінчу нашу бесіду". Вам нічого не потрібно пояснювати далі.



Встановіть межу / Фото healthscopemag.com

Якщо агресивна поведінка нарциса продовжується, відмовляйтесь від подальшої взаємодії, незалежно від того, що він робить або говорить.

Коли ви встановили власну межу, нарциси можуть почати:

сперечатися,

звинувачувати,

мінімізувати ваші почуття,

робити з себе жертву,

стверджувати, що ви занадто чутливі.

Така тактика може бути неприємна, але необхідно зрозуміти, що ваші кордони не підлягають обговоренню.

► Підіть тоді, коли захочете

Вам не потрібен дозвіл для того, щоб завершити комунікацію з людиною у будь-який час. Є декілька технік, які допоможуть це зробити.

Наприклад, можна глянути на годинник і сказати: "Подивися на час! Я запізнююсь". Тоді ідіть. Щоразу, коли вас намагаються контролювати або ображати, ви запізнюєтеся на час з собою.

Також може допомогти мобільний телефон. Можна сказати: "Вибачте, я повинен прийняти цей дзвінок". Незалежно, чи дзвонив хтось, чи ні.

► Навчіться уникати нав'язливих питань або негативних коментарів

Політики часто "обходять" запитання журналістів, відповідаючи на інше питання. Якщо нарцис ставить нав'язливе питання, ви можете витончено змінити тему.

Або переведіть розмову на тему, яку, як ви знаєте, любить обговорювати нарцис. Наприклад, запитайте, який, на його думку, секретом успішних стосунків або як він навчився поводитися з грошима.

► Не виправдовуйтеся та не пояснюйте

Вам не потрібно виправдовувати свої думки, почуття або дії нав'язливому нарцису. Чим менше ділитесь особистим, тим менше інформації він може використати проти вас. Якщо критикує вас, можете сказати, наприклад: "Я впевнений у своїх діях".



Впевнений у своїх діях / Фото Bustle

► Озвучте ситуацію

Нарциси постійно тестують людей, щоб побачити, що зійде з рук. Також вони прагнуть уваги й схвалення.

Один із методів збити – озвучити їх дії. Наприклад: "Ви намагаєтеся мене принизити?" або "Я помічаю, що коли починаю говорити, ви мене перебиваєте". Неважливо, якою буде відповідь. Будьте задоволені, знаючи, що ви назвали, що відбувається.

► Наслідки кордонів

Встановлюючи кордон, необхідно вирішити, які дії будете робити, у випадку їх порушення. Наприклад, якщо вас ображає самозакохана людина, це може означати, що ви не контактуватимете з нею.

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Наслідки повинні бути зрозумілими заздалегідь, щоб вам не доводилося розбиратися в них в розпал. Вам потрібно лише один раз повідомити про них. Ніяких пояснень або обґрунтувань не потрібно.