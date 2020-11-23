Пандемія COVID-19 може мати вагомі наслідки для дітей. Зокрема це стосується забезпеченості медичними послугами та харчуванням.

Кількість дітей, які живуть без доступу до освіти, охорони здоров’я, житла, харчування, санітарії чи води, зросла, за приблизними оцінками, на 15%. Про це повідомили в ЮНІСЕФ.

Цікаво Які фрази не варто говорити дітям: чим можна замінити

В організації стверджують, що протягом наступних 12 місяців може бути понад 2 мільйони дитячих смертей. Крім цього ще понад 200 тисяч випадків мертвонароджень.

Протягом пандемії COVID-19 існував стійкий міф про те, що хвороба дітей майже не вражає. Хоча вони все ж можуть хворіти й поширювати вірус, це лише вершина пандемічного айсберга,

– повідомила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

"Перебої в роботі основних служб і стрімке зростання рівня бідності становлять найбільшу загрозу для дітей. Майбутнє цілого покоління знаходиться під загрозою", – додала Генрієтта Форе.

Читайте також Батьківське виховання чи генетика: як з'являється дитяча жорстокість

Карантин може призвести до збільшення випадків домашнього насильства над дітьми. Станом на вересень 2020 року 65 країн світу повідомили про зменшення кількості візитів соціальних працівників у відповідні сім’ї.