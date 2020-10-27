Чіткі правила можуть зробити сон дитини максимально безпечним. А також суттєво знизити ризик синдрому раптової смерті немовлят.

► Дитина має спати на жорсткій поверхні

Часто дитина може заснути будь-де, проте важливо, щоб вона спала саме у ліжечку з жорстким матрацом. Де крім натягнутого простирадла, нічого не має бути. Про це повідомило видання Motherly.

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► Дитину потрібно класти на спину

Це найбільш безпечна позиція для сну, яка суттєво знижує ризики синдрому раптової смерті.

► Налаштувати в кімнаті оптимальну температуру

Батькам може закортіти тепліше вдягнути немовля, особливо в зимові місяці. Проте, якщо в кімнаті температура 20 – 22 градуси, не потрібно кутати дитину.

► У дитини має бути окреме спальне місце

Є багато переваг сумісного сну, але Американська академія педіатрії стверджує, що сон з батьками в одній кімнаті, але в окремому ліжечку – є найбільш безпечним для дитини.



Дитяче ліжечко / Фото Hubbpost​

Також не можна спати з дитиною на дивані або на іншій м'якій поверхні. Якщо хочеться відпочити вдень, просто поставте дитяче ліжечко поруч.

► Не курити при дитині

Куріння – це те, що підвищує ризик синдрому раптової смерті. Важливо попереджати про це і друзів.

► Використовувати монітори, якщо дитина спить в окремій кімнаті

Звичайно, не варто непокоїтись при кожному звуку. Проте бувають моменти, коли монітор підкаже, що варто зайти в кімнату до дитини та перевірити, чи все гаразд.



Монітор / Фото The New York Times​

► Годувати грудьми або використовувати дурника

Грудне вигодовування разом з іншими перевагами ще й знижує ризики синдрому раптової дитячої смерті. Якщо ж ви не годуєте грудьми – то можете давати дитині дурника. Американська академія педіатрії повідомила, що він також знижує ризики.

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► Не дозволяти дитині спати в одному приміщені з тваринами

Це може бути складно, бо часто тварини – це як перші діти. Проте кіт чи собака можуть ненавмисно задушити дитину. Або їхнє хутро може створити проблеми з диханням.

Синдром раптової дитячої смерті – це смерть дитини першого року життя, яка наступила раптово, як правило, під час сну, без попередніх захворювань чи травм. Навіть після повного паталого-анатомічного дослідження лікарі не знаходять патологічних відхилень, які змогли б пояснити смерть дитини.