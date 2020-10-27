Безпечний сон: як уникнути синдром раптової дитячої смерті
Чіткі правила можуть зробити сон дитини максимально безпечним. А також суттєво знизити ризик синдрому раптової смерті немовлят.
► Дитина має спати на жорсткій поверхні
Часто дитина може заснути будь-де, проте важливо, щоб вона спала саме у ліжечку з жорстким матрацом. Де крім натягнутого простирадла, нічого не має бути. Про це повідомило видання Motherly.
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► Дитину потрібно класти на спину
Це найбільш безпечна позиція для сну, яка суттєво знижує ризики синдрому раптової смерті.
► Налаштувати в кімнаті оптимальну температуру
Батькам може закортіти тепліше вдягнути немовля, особливо в зимові місяці. Проте, якщо в кімнаті температура 20 – 22 градуси, не потрібно кутати дитину.
► У дитини має бути окреме спальне місце
Є багато переваг сумісного сну, але Американська академія педіатрії стверджує, що сон з батьками в одній кімнаті, але в окремому ліжечку – є найбільш безпечним для дитини.
Дитяче ліжечко / Фото Hubbpost
Також не можна спати з дитиною на дивані або на іншій м'якій поверхні. Якщо хочеться відпочити вдень, просто поставте дитяче ліжечко поруч.
► Не курити при дитині
Куріння – це те, що підвищує ризик синдрому раптової смерті. Важливо попереджати про це і друзів.
► Використовувати монітори, якщо дитина спить в окремій кімнаті
Звичайно, не варто непокоїтись при кожному звуку. Проте бувають моменти, коли монітор підкаже, що варто зайти в кімнату до дитини та перевірити, чи все гаразд.
Монітор / Фото The New York Times
► Годувати грудьми або використовувати дурника
Грудне вигодовування разом з іншими перевагами ще й знижує ризики синдрому раптової дитячої смерті. Якщо ж ви не годуєте грудьми – то можете давати дитині дурника. Американська академія педіатрії повідомила, що він також знижує ризики.
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► Не дозволяти дитині спати в одному приміщені з тваринами
Це може бути складно, бо часто тварини – це як перші діти. Проте кіт чи собака можуть ненавмисно задушити дитину. Або їхнє хутро може створити проблеми з диханням.