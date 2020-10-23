Часто у стосунках партнери можуть ставати схожими одне на одного. Дослідити, на скільки це правдиве твердження, вирішили психологи зі Стенфордського університету.

В дослідженні взяли участь понад 517 пар. Відповідні результати щодо роботи науковці опублікували в журналі Scientific Reports.

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Дослідники порівнювали фото подружніх пар, які були зроблені ще на початку їх стосунків з тими кадрами, де вони вже мали понад 10 років спільного життя.

Для того, щоб оцінка була максимально незалежною, дослідники для аналізу запросили ще 153 добровольці.

Вони з’ясували, що більшість пар були схожими одне на одного ще на початку стосунків, а не після довготривалого спільного життя, як вважали раніше.

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Це можна пояснити тим, що схожі у всіх аспектах люди мають більше шансів побудувати стосунки. Інколи ця схожість проявляється й у зовнішності.