Згідно із законом подружжя може визначати свої майнові права, уклавши для цього шлюбний договір. Відповідні правові норми були закріплені ще у 1992 році, проте поширеною практикою в Україні не стали.

Одна з основних причин непопулярності шлюбного договору – недостатня поінформованість українців про важливі аспекти його укладення, незнання або нерозуміння суті та переваг. Про це розповіла адвокат Таліна Кравцова.

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Не можна сприймати шлюбний договір, як домовленість чоловіка і дружини на випадок розлучення. Мета такого документу – ефективне управління майном, придбаним під час шлюбу, а також захист і додаткова гарантія майнових прав кожного з подружжя.

Скласти шлюбний договір можуть і пари, які тільки подали заяву про реєстрацію шлюбу, і ті, хто вже зареєстровані. Тривалість подружнього життя не має значення: ви можете бути в шлюбі кілька місяців або багато років.



Шлюбний договір / Фото The Frisky

Особи, які проживають у цивільному шлюбі, не можуть укласти шлюбний договір. Цей документ регулює виключно майнові права подружжя.

Шлюбним договором можуть бути передбачені наступні умови:

► Статус майна, який був набутий під час шлюбу. Подружжя може домовитися вважати його спільною часткою власністю або особистим майном кожного.

► Статус майна, який був отриманий одним з партнерів у подарунок. В тому числі й правовий статус весільних презентів.

► Умови про передачу особистого майна одного з подружжя в загальне користування сім'ї.

► Умови про утримання дружини під час вагітності та відпустки по догляду за дитиною (розмір утримання, порядок його надання та інше).



Утримання дружини під час вагітності / Фото Healthy Mamas for Happy Families

► Порядок поділу майна на випадок розірвання шлюбу, перелік майнових зобов'язань кожного з подружжя.

► Умови про утримання дружини і/або дитини на випадок розірвання шлюбу, порядок та розмір аліментів. Важливо зазначити, якщо в шлюбному договорі прописані умови про виплату аліментів на дитину і після розлучення чоловік не виконує передбачених договором зобов'язань. Аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса, що значно спрощує процес.

► Умови щодо утримання інших членів сім'ї. Наприклад, батьків, дітей від попередніх шлюбів, непрацездатних родичів.

► На випадок розірвання шлюбу – домовленість про виїзд зі спільного житла того з подружжя, хто вселився в нього, умови й терміни.



Домовленість про житло / Фото Curbed NY​

► Будь-які інші аспекти, що регулюють майнові права й обов'язки подружжя. Поширений приклад – обов'язок вести облік витрат, звітувати за витрачені спільні гроші та інше. Цей пункт найскладніше проконтролювати.

Які ще є умови шлюбного договору

Законом передбачено, що умови шлюбного договору не можуть зменшувати гарантовані права дитини, а також ставити одну зі сторін у явно невигідне матеріальне становище (комусь – все майно, а комусь – нічого).

Як приклад, не можна, щоб чоловікові залишилися і будинок, і квартира, і машина, а дружині гараж і боргові зобов'язання.

Також закон забороняє передавати у власність одному з подружжя майно, право на яке підлягає державній реєстрації. Слід пам'ятати, що особисті взаємини між чоловіком і дружиною шлюбним договором не регулюються.

Нотаріальне оформлення

Обов'язковою умовою дійсності такого документа є його належна форма. Згідно із законом він повинен бути письмовим і завіреним нотаріально.

Для оформлення шлюбного договору в нотаріуса потрібно мати:

Паспорта подружжя.

Свідоцтво про шлюб або довідка про подачу заяви в РАЦС.

Документи, які підтверджують право власності на майно, якщо треба.

Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення, якщо подружжя вже перебувають у шлюбі. В разі його укладення до весілля – в момент офіційної реєстрації шлюбу.

Зміни до шлюбного договору

Подружжя в будь-який час має право внести в документ зміни за спільною згодою обох сторін і завірити це нотаріально.

Законом передбачена можливість в будь-який момент розірвати договір за взаємною згодою. Для цього також необхідно звернутися до нотаріуса. В такому випадку сторони можуть самі визначити, коли припиняються їх права й обов'язки.

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Оформлення шлюбного договору давно стало світовою практикою і широко застосовується парами для мінімізації можливих неприємних ризиків, економії власного часу і нервів.