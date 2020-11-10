Те, як пари поводяться на весіллі, може пророкувати, наскільки тривалим буде їх шлюб. Весільні фотографи розповіли, які фактори вказують на недовговічність стосунків.

• Один з партнерів не хоче робити фото

Звичайно, що не всі люблять фотографуватися. Проте зазвичай людина розуміє, що це важливо для її партнера. Про це розповів фотограф з Лос-Анджелеса Роб Грір виданню Huffington Post.

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Він пригадав, що на початку кар'єри, коли приїхав на одне весілля, наречений одразу сказав: "Не направляй це лайно (фотокамеру) на мене сьогодні".

"Це був важкий день. Через 3 місяці пара розлучилась. Я вважаю, що розуміти потреби свого партнера є дуже важливим для шлюбу. Наприклад, фотографуватися, навіть якщо ти це не дуже любиш", – додав Роб Грір.

• Понад 20% гостей відмовились відвідати весілля

Вважається, коли 10 – 15 % запрошених не можуть прийти на весілля – це нормально. Проте, якщо є понад 20 – 25% відмов – це привід замислитись. Це означає, що на думку рідних та друзів, шлюб триватиме недовго.



Гості на весіллі / Фото charlierayphotography.com​

"Я фотографував весілля, де з 250 запрошених прийшло лише 60 гостей. Пара запитувала, чи не хочу я привести власну дружину та дітей, адже вони за все заплатили. Нещодавно дізнався, що пара розійшлась", – пригадав фотограф з Нью-Джерсі Брайан Деліла

• Все надто вимушено

Не дуже гарний знак, коли один з пари аж занадто намагається позувати. Можливо, вони хочуть, щоб все виглядало як у соціальній мережі. Розповів весільний фотограф з Аризони Грейтчен Вейкман.

Але часто подружжя просто не має власного бачення своїх стосунків. Іноді їм просто бракує справжніх емоцій та природного зв’язку,

– заявив Грейтчен Вейкма

"Вони фокусуються не на власному коханні, а на знімку для соціальних мереж", – додав Вейкман.



Надто вимушено / Фото anakete.com

• Між гостями сталася сутичка

"Весільна драма – не найкращий знак. Наприклад, одного дня мені зателефонувала наречена і сказала, що їй дуже шкода, але весілля скасовано", – пригадав фотограф з Мексики Матт Адкок.

Виявилось, що друг нареченого мав секс з подружкою нареченої, яка насправді заміжня. Хлопці страшенно пересварились і все перетворилось на суцільний хаос.

• У пари різні погляди на фінанси

"Гроші – важливе для шлюбу питання і часто через нього він й розпадається. Так сталося з однією парою. Після свого розкішного весілля на 150 гостей вони розлучились", – повідомив фотограф з Флоріди Гарлос Дж. Осоріо.

• Пара сперечається під час фотосесії

"Я відзняв майже тисячу весіль і знаю, що коли пара весь час сперечається між собою, то з часом все лише погіршиться", – пояснив фотограф Брайн Делія.

Іноді наречені кажуть, що це лише жарти, але кожен жарт має свою частку правди,

– повідомив Брайн Делія.

"Найгірший приклад, коли наречена сказала моїм колегам: "З мене досить поцілунків з ним". Наречений нічого не відповів. І я подумав, що це початок кінця", – додав Делія.



Саркастичні жарти / Фото Wedding Ideas Magazine

• Стосунки побудовані суто на фізичній привабливості

Фотограф з Мексики Соль Томарго зазначив, що багато разів зустрічався з парами, які були просто захоплені одне одним, а потім розлучилися.

Соль Томарго пригадав подружжя, яке було молодим та привабливим. Ввечері вони запросили його до приватної кімнати для інтимної фотосесії.

"Не було зрозуміло, вони хочуть, щоб я фотографував їх чи приєднався до них. Мені стало ніяково, я ввічливо відмовився та поїхав додому. Через рік вони розлучились", – розповів Соль Томарго.

• Наречені майже не бувають разом під час святкування

Більшість пар в захваті від святкування. Найважливіше позаду, тому можна розслабитись та потанцювати.

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"Якщо ж когось одного на години полишають самого – це дивно. Одного разу я фотографував святкування і маю лише декілька фото, де пара разом. Це не є добре", – зазначив фотограф Гретчен Вейкман.