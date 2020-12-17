Для того, щоб позбутися самотності, людині потрібно зрозуміти причини її появи. Адже це може бути, як страх, так і закладена поведінка з дитинства.

Таке виховання

Умовно кажучи, на самотність програмувати можуть ще з дитинства. Наприклад, якщо хтось з батьків все життя казав: "Без мужиків жити простіше". Про це повідомило видання Cosmo.

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Така поведінка настільки в'їдається в мозок, що в дорослому житті здається: можна легко обійтися без чоловіків або з ними одні проблеми.

Очікування "ідеального"

Цікаво, що часто люди навіть не здогадуються, як "ідеальний партнер" повинен виглядати або що робити. Просто нафантазують якийсь образ й інтенсивно чекають, що одного разу він з'явиться й виконає всі бажання.

Незадоволення собою

Не важливо, чого це стосується – зовнішності, фігури, посади або можливостей. Якщо людина не задоволена собою, вона відразу закривається і нікого до себе не підпускає. Вона може навіть максимально будувати навколо себе барикади, аби ніхто не дізнався про переживання.



Незадоволення собою / Фото Freepik​

Вибір кар'єри

Нічого дивного в такій самотності немає, якщо людина цілий тиждень сидить в офісі, їздить на курси, відвідує тренінги та щось вивчає. Куди в цьому шаленому графіку запхати партнера?

До того ж, щоб мати хороші стосунки, над ними потрібно постійно працювати. Отже, знаходити час на щось ще, крім розвитку особистості.

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Страх близькості

Буває так, що людина боїться навіть емоційної близькості. Їй важко розкриватися, розповідати про себе, когось впускати у своє життя. У такому випадку без допомоги психологів не впоратися.