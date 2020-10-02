Часто у житті з'являються ситуації, які заважають побудувати стосунки. Виявляється, що вся справа в неправильних діях. Розбираємося, що заважає побудувати гармонійні відносини з людиною.

Синдром відмінниці

Завжди складені зошити в папці і відсортовані за кольорами, найкращі бали в школі та в університеті, бездоганно прибраний дім і завжди вимиті вікна. Усе це синдром відмінниці. Про це розповіли у виданні Cosmopolitan.

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Хоча батьки говорили, що бути першою у всьому дуже добре, проте сучасні психологи вважають таку життєву позицію причиною багатьох проблем у відносинах і, природно, їх відсутність.

Чому це погано

Синдром відмінниці з'являється у людей, які прагнуть до досконалості і хочуть мати все найкраще. Звичайно, це поширюється і на їх оточення. Тому у дівчат з синдромом відмінниці часто проблеми в стосунках не тільки з партнерами, а й друзями.

Їх "золота медалістка" постійно намагається перевиховати або навчити життя. А від свого коханого "відмінниці" вимагають бути тим самим "принцом на білому коні", який виконує всі бажання і читає думки.

Проте так не можна. Треба якомога швидше навчитися приймати людей такими, якими вони є, і бути менш вибагливою. Перш за все, до себе і свого життя.

Скептичне ставлення до любові

Навіть якщо кохання не існує, є певні хімічні процеси, які роблять нас щасливими, натхненними і повними енергії від близького спілкування з людьми. Завдяки цьому хочеться ходити на побачення, влаштовувати романтичні вечори і дарувати подарунки. Якщо ти ставишся скептично до таких проявів почуттів або вважаєш їх соромними, цим ти можеш легко відлякувати чоловіків.

Навіть найсильніші і зухвалі з них хочуть бути коханими і бажаними. Вони вміють красиво залицятися і писати романтичні повідомлення. Тому очікують, що й ти будеш проявляти ініціативу та свої почуття, вірячи не просто в хімію між вами, а у справжню любов.

Зайве почуття гумору

Чоловіки, як і ми, люблять, коли їхні кохані вміють класно жартувати і розуміють жарти оточуючих, а також можуть з посмішкою виходити з найскладніших ситуацій. Проте іноді гумору так багато, що він починає дратувати. Особливо, коли ситуація або слова зовсім не смішні.

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Скажімо, хлопець запросив на побачення і перший час, звичайно, сміється над твоїм жартам. Проте рано чи пізно розмова стане більш відвертою або зайде про серйозні речі, над якими сміятися не тільки непристойно, але і прикро. І якщо продовжити розмову на своїй хвилі, друге побачення, цілком ймовірно, не станеться.

Тому важливо вміти не тільки класно жартувати, але і відчувати, коли гумор недоречний. Адже навіть найвідоміші коміки і пародисти бувають неймовірно чуттєвими і серйозними.