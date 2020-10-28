Особистий простір та ревнощі: 5 тем, які необхідно обговорювати з хлопцем
Аби побудувати справжній міцний та щасливий союз, потрібно бути максимально відкритою зі своїм хлопцем. Так у нього буде можливість полюбити справжню та неповторну особистість.
Яких почуттів соромитися не треба та про що необхідно говорити з партнером – розповіли у виданні Cosmo.
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► Сумуєш за ним
Багато хлопців мають проблеми з вербальним вираженням своїх почуттів. Проте це не означає, що вони їх не відчувають. Якщо ти скучила, скажи йому про це. Чоловіки теж потребують уваги. А такий прояв буде ще й стимулювати їх на зворотний вияв ніжності.
► Ревнуєш (тільки без звинувачень в зраді)
Ревнощі властиві практично всім закоханим в більшій чи меншій мірі. Якщо хтось з оточення бойфренда змушує тебе відчувати дискомфорт, обов'язково дай йому знати.
Варто говорити з партнером / Фото Healthline
Якщо ж хлопець каже, що тобі нема про що турбуватися, вір йому – надмірна підозрілість ще нікого не зробила щасливим.
► Потрібний особистий простір
Ти можеш відчути деякий тиск і бажання побути наодинці з собою – це абсолютно нормально. Так само нормально і сказати йому про це. Хлопець буде тільки радий, що його обраниця не претендує на весь його вільний час і поважає особистий кордон.
► Потребуєш уваги
Протилежна історія попередній. Чоловік – не телепат, якщо хочеться більше романтики та проявів почуттів, – попроси.
► Він не цілий твій світ
Дати йому про це знати не тільки не соромно, а й просто необхідно. До вашої зустрічі ти жила повним життям, в якій знаходилося час для друзів, захоплень і самовдосконалення. З появою чоловіка ти не повинна від цього відмовлятися.
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Подорожуй, пробуй нові заняття і стався до вашого роману трохи легше. Так ти зможеш тверезо дивитися на чоловіка і будувати з ним гармонійні відносини.