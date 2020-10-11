У тривалих стосунках часто хочемо, щоб наша половинка була для і найкращим другом, і найкращим партнером. Не бажаємо переплутати закоханість зі справжнім почуттям, а також дійти до зрад і образ.

Видання "Українська правда" зібрало 5 виступів TED, які пояснять все про почуття. Субтитри доступні українською та російською мовами.

До теми 6 популярних та цікавих відео на TED про сім’ю і батьківство

Любов, яка все прощає

Як люди знаходять один одного – це питання завжди цікавило учасницю конференції TED Стейсі Бейкер.

Тому жінка попросила фотографа Алека Сота допомогти їй вивчити це питання. Спочатку на День святого Валентина вони потрапили на найбільшій у світі вечірку експрес побачень, яка розташована у Лас-Вегасі. Потім опинилися в найбільшому інтернаті для літніх людей в Неваді.

В усіх місцях фотограф Алек робив кадри різноманітних пар. Через ці експерименти вони показали прекрасний шлях, який люди проходять від знайомства до довгих років спільного життя.

Дивіться відео виступу Стейсі Бейкер та Алека Сота:

Закохатися – це найлегше

В людину можна закохатися, поставивши їй всього 36 питань. Перевірити цей експеримент вирішила Менді Лен Катрон. Він спрацював, тому жінка написала вірусну статтю про це.

Дивіться відео: що таке справжнє кохання

Невірність – промова для всіх, хто колись кохав

Подружній консультант Естер Перел вивчає, чому люди зраджують. Також вона пояснює, що романи травматичні, бо вони загрожують нашій емоційній безпеці. У невірності вона бачить щось несподіване – вираження бажання та втрати.

Дивіться відео: пояснення невірності від Естер Перел

Ви неправильно кохаєте

У цій чудовій розмові філософ Ян Дал'Аліо досліджує універсальний пошук ніжності та зв'язок із світом, який більше сфокусований на особистості.

Дивіться відео: що дізнався Ян Дал'Аліо

Секрет пристрасті

Подружній консультант Естер Перел стверджувала, що хороший та відданий секс спирається на дві основні потреби: в безпеці та в приємній несподіванці.

Дивіться відео: як все-таки утримати пристрасть