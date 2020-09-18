Всі батьки були школярами, і лише мізерно малий відсоток з нас ніколи не прогулював уроки. Але дорослим хочеться, щоб дитина не повторював їхніх помилок. Тож як реагувати на прогули – читайте у матеріалі.

Нам здається, що від успіху на заняттях залежить успіх в подальшому житті. Правда в цьому є. І коли батьки дізнаються, що дитина прогулює уроки, їх це турбує. Як вплинути на прогульника, розповіла Наталія Борисова – психолог реаліті "Від пацанки до панянки", передає Новий канал.

До теми Що робити батькам, якщо дитина не хоче йти до школи

Дитина прогулює школу: причини і реакція батьків

Для початку поставте себе на місце дитини, спробуйте зрозуміти, з якої причини це відбувається, ставте йому питання.

Якщо він прогулює школу через те, що його там хтось цькує, то це природно, працює інстинкт самозбереження.

Якщо ж це своєрідний протест – поговоріть з нащадком, дізнайтеся, проти чого він висловлює його саме в такій формі. Спробуйте пояснити, що це не розв'язання проблеми, а якщо він хоче домогтися позитивного результату, то є інші, більш ефективні способи вираження своєї думки.

Якщо він втомився і не витримує навантаження, поясніть, що можна просто відпроситися зі школи на кілька днів і відпочити. І батьки в цьому допоможуть. А коли відновиш сили – відпрацювати пропущені заняття, надолужити згаяне.



Дитина може прогулювати школу, бо втомилась / Фото Envato Elements

Іноді у дітей знижується успішність і виникає бажання пропустити уроки через те, що в сім'ї не все гаразд. Уникайте "розбірок" у присутності дитини, постарайтеся налагодити стосунки між собою і будьте більш уважні до нього. Коли батьки переглядають свою поведінку, в більшості випадків підвищується і успішність дітей.

Якщо дитина прогулює через банальну лінь, при чому, робить це систематично, необхідно описати йому наступну ситуацію: "Уяви, що твоїм батькам лінь ходити на роботу. Вони звільняються, лежать на дивані і відпочивають. Або гуляють. А якщо немає роботи, то і гроші брати нізвідки. Ти приходиш до них і просиш щось, але вони не можуть дати тобі нічого, оскільки їм ліньки заробляти собі на життя".

Також можна відзначити, що якщо його залишать на другий рік через постійні прогули, він в очах однолітків буде виглядати лузером. А це, висловлюючись сучасною мовою, "взагалі не круто".

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Укладіть з вашим прогульником "партнерський договір". Він виконує ваші умови по навчанню у школі (і це буде його "робота"), а ви заохочуєте дитину. Чи не виконує – не буде ніяких «булочок», бонусів та інших приємних речей.

У будь-якому випадку, яка б не була причина прогулів, батьки повинні проявити розуміння і не карати свого школяра занадто суворо. Не забуваємо, що це ще дитина, у якого не повністю зміцніла нервова система. Тут важливо стати йому другом, а не наглядачем. Якщо ви замість криків і застосування сили уважно вислухаєте його, поясніть, у чому він неправий, то ймовірність, що дитина вас послухає і перестане потайки від вас прогулювати заняття, буде в рази вище.