Кожен переживає розставання своїм методом. Хтось розпочинає нові романи, інші страждають, а треті шукають схованку в роботі, засиджуючи до ночі в офісі та працюючи навіть на вихідних.

Щоб не повторювати старих помилок і стати щасливою в нових відносинах, потрібно скористатися порадами видання Cosmo.

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Що треба зробити перед початком нових стосунків

• Полюбити себе

Як правило, після розставання дівчата звинувачують себе і бачать суцільні недоліки – негарна, занадто товста, кривий ніс і взагалі "гидке каченя". Варто зупинитися й сказати поганим думкам – ні.

Краще прикласти максимально зусиль, щоб підняти свою самооцінку і стати впевненішою. Успішний спосіб описала Тара Шустер у книзі "Купи собі той довбаний букет".

Кожного разу, коли в голові звучить голос внутрішнього критика, варто записати те, що він говорить. А потім відразу ж спростувати. Наприклад, поруч з "ненавиджу себе за постійні зриви на дієті", напиши: "Я дійсно намагаюся стати краще. Ось сьогодні замість бургера у мене був салат".



Записувати досягнення / Фото Love Life Foodie​

• Викинути негатив і спробувати щось нове

Відносини, які закінчилися невдачею, схожі на рану, яка залишилася після вирваного зуба. Іноді не звертаєш на неї увагу, але бувають дні, коли чіпаєш її, щоб переконатися, чи все ще болить.

Страждати від розставання, сумувати і займатися самокопанням – все це не змусить відчувати себе краще. Варто спробувати творчу розумову працю або емоційну фізичну розрядку.

Можна розбивати посуд в спеціально відведеному для цього місці, бити боксерську грушу, почати бігати. Це саме те, що потрібно, щоб ефективно позбутися від негативних емоцій.



Биття посуди / Фото Break Room Therapy​

• Не поспішати заводити нові стосунки

Багато радників навколо одноголосно пропонуватимуть якомога швидше почати шукати нового хлопця. Проте це не найкращий спосіб.

Навряд чи новий чоловік захоче бути "рятівним колом" або варіантом "втішитися і забутися". В такому методі є ризик знову загрузнути в стосунках, які будуть заздалегідь провальними, щоб було на кого спертися.

• Бути чесною

В першу чергу, з собою. Якщо боляче і погано – варто дати собі час посумувати, що вважається абсолютно нормальним. Єдине, що не варто затягувати з цим дуже надовго. Чим довше бути в такій умовній зоні комфорту і зневіри, тим складніше буде її покинути.

• Не порівнювати

Попередній крок, крім того, що дозволить розібратися в собі, ще й звільнить місце для нових відносин і вбереже від популярної помилки – переносити старі образи і проблеми на нового партнера.

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Не варто постійно порівнювати: новий хлопець не готує сніданки – колишній приносив їх у ліжко, новий не кличе на побачення – колишній організовував романтичні вечори щотижня. Це не працює і не допоможе знову бути щасливою вже з іншим партнером.