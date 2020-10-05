Існує безліч міфів про те, чого хочуть жінки. Більшість чоловіків вважають, що вони мріють про ідеальний будинок, люблячого партнера та сім'ю.

Насправді жінки хочуть чоловіка, який буде емоційно підтримувати їх. Про це йдеться у дослідженні Journal of Psychology – повідомило видання Power of Positivity.

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Інтимність

Жінки мріють, аби їх розуміли та приймали. Це має проявлятися у дрібницях: тримання за руки, поцілунок в чоло, квіти, які привезені без причини чи "солодкий" текст. Їм потрібно вірити, що партнер думає про них.

Підтримка

Для жінки немає нічого більш приємного, ніж підтримка її рішень. Незалежно від вибору кар’єри, сімейних питань, здоров’я чи фінансів, жінки почуваються в безпеці, коли її підтримує партнер.

Вони знають, що не завойовують світ поодинці. Отримана підтримка дозволяє їм приймати правильні рішення і досягати успіху.

Довіра

Зрозуміло, що основою міцних відносин є довіра. Коли жінка має таку впевненість у своєму житті, вона відкривається для безстрашного спілкування зі своїм чоловіком. Може бути собою і не відчувати, що її зрадять.

Довіра – це не тільки вірність, це відкриття серця та обмін думками з коханою людиною. Це лояльність, співпраця та уважність. Вона передбачає підтримку, вразливість, цілісність та близькість.

Найкращий друг

Жінки мають особливі зв'язки зі своїми подругами. Вони сміються, заохочують, діляться та розуміють одна одну. Тому жінки хочуть вийти заміж за чоловіка, який буде для них і найкращим другом.

Вони хочуть бути разом, ділитися історіями, створювати сім’ю та підкорювати життя. Також прагнуть відчувати, що їх бачать і розуміють без судження та критики.

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Повага, співчуття, лагідність, прийняття, любов і сміх відкривають будь-яку жінку у стосунках. Вона хоче вірити, що здатна бути собою. Прагне мати можливість слідувати за своїми мріям разом із партнером.

Жінки не хочуть егоцентричного чоловіка, який панує над ними. Вони просто хочуть, щоб хтось стояв поруч з ними і бачив їх такими, якими вони є насправді. Прагнуть щасливої ​​взаємної любові.