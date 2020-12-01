На свята батьки мають важливе завдання, а саме знайти ідеальний подарунок для дитини. Починаючи з будівельних блоків та гітар, закінчуючи домашніми драконами, – вибір іграшок різноманітний для будь-якої вікової категорії.

Важливо здійснювати покупки не в останній момент, а також обов’язково перевіряти з чого виготовлені та наскільки якісні іграшки для малечі. Видання BuzzFeed зробило святкову підбірку подарунків.

До теми Як контролювати кількість дитячих іграшок: практичні поради

► Їжачок, якого звати Спайк, допоможе малечі з дрібною моторикою та навчить рахувати. Усе завдяки тому, що гумові різнокольорові "голочки" можна виймати та ставити у їжачка.



Їжачок / Фото BuzzFeed

► Простий у розкладанні ігровий намет з тунелем для повзання допоможе дитині відтворити усі свої космічні фантазії.

Намет / Фото BuzzFeed​

► Палац Ельзи з "Крижаного серця" допоможе дитині уявити себе героєм мультфільму та вберегти королівство від постійної зими.



Палац / Фото BuzzFeed

► Набір "Мої перші блоки" виготовлений із безпечних для дітей матеріалів та нетоксичних покриттів. Він допоможе малюкам навчитися розпізнавати кольори та форми.



Блоки / Фото BuzzFeed

► Машина для перероблювання відходів Kid Trax "Real Rigs" на акумуляторі з рухомими вікнами та ротом переднього бампера. Вантажівка говорить понад 100 фраз та має багато звукових ефектів.



Авто / Фото BuzzFeed​

► Триакордна акустична гітара Loog Mini допоможе дитині зробити перші кроки у музиці. В комплекті є картки з акордовими схемами та повним доступом до програми Loog Guitar.



Гітара / Фото BuzzFeed

► Касовий апарат та калькулятор "Прокинься та грай" на сонячній батареї. Також щоразу, коли він відкривається, видає звук. Допоможе покращити знання дитини з математики та фінансів.



Каса / Фото BuzzFeed

► Інтерактивний дракон Fur Mood "Moodwings" з крилами, які рухаються. Коли очі дракона змінюють колір (синій, зелений, червоний, жовтий), змінюється і його настрій (сонний, голодний, вередуючий, щасливий). Це чудовий спосіб для дітей почати підхоплювати емоційні підказки.



Дракон / Фото BuzzFeed​

► Набір будівельних машин, до якого входить кран, пікап, евакуатор, лісовоз, магнітний кран та навантажувач, а також дорожні знаки, барикади, шлагбауми та конуси безпеки.



Машини / Фото BuzzFeed

Цікаво Діти та мультфільми: що батьки можуть вмикати малечі

► Світлодіодна куля 3-в-1, яка обертається на 360 градусів, має карту сузір’я та нічне світло. Допоможе дитині дізнатися не лише про світ, в якому вона живе, але й про зірки на небі.



Глобус / Фото BuzzFeed