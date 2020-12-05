Хто не чекав з нетерпінням вечора перед 19 грудня, аби на ранок під подушкою чи поруч з ліжком із неймовірним трепетом знайти цілу купу щедрих подарунків? Навіть коли ми вже дорослі, це свято продовжує повертати нас спогадами у дитинство.

Проте підібрати цікавий та особливий подарунок не так вже й легко. Особливо, коли гадки не маєш, чим здивувати малечу. Тому 24 канал зробив підбірку ідей для подарунків на Миколая, щоб потішити ваших дітей.

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Подарунки для пізнання світу дитині

► Бізіборд

Розвиваюча дошка для малюків, створена за відомою методикою італійської лікарки та педагогині Марії Монтесоррі, стане справжньою знахідкою для батьків. Дітки розвиватимуть дрібну моторику, логіку та вчитимуться розуміти природу простих речей, пізнаватимуть світ. Магнітний бізіборд містить велику кількість цікавих деталей для пізнавальної гри.



Бізіборд / Фото theworldnews.net

► Глобус з доповненою реальністю

Це неймовірний глобус, який відправить дитину у подорож далекими країнами просто з дому. Аби подорож розпочалась, достатньо лише завантажити відповідний додаток – і вперед! На екрані пристрою з’являтимуться історичні пам’ятки, цікаві винаходи та безліч тварин. А за допомогою голосових модулів діти зможуть сповна відчути можливості віртуальної реальності.



Глобус / Фото NIPHT

Смачні подарунки на День Святого Миколая

► Апарат для приготування солодкої вати

Такий подарунок зробить солодким будь-яке свято. Цей апарат має все необхідне для приготування пухнастої їстівної хмаринки з цукрових волокон, яку можна одразу смакувати разом з дітьми. Додаючи харчові барвники та змінюючи смаки, можна неабияк розважитись, а також потішити себе смачненьким.



Апарат для солодкої вати / Фото BuzzFeed

Інтерактивні іграшки на подарунок

► Смарт-годинник

Розумний годинник для тих, хто ще надто маленький для Apple Watch. Це справжній розвиваючий подарунок на Миколая, в якому є календар, крокомір, будильник, таймер, а також 2 камери для фото та відео.



Смарт-годинник / Фото jiguo.com

► Грайливе цуценя

Інтерактивна іграшка для любителів домашніх тварин. Цуценя реагує на голос та дотик, а ще його можна навчити виконувати до 25 команд! Якщо малеча просить про собаку, а вигулювати її геть не хочеться, то це може стати прекрасним компромісним рішенням.



Цуценя / Фото alseebclub

► Робот-програміст

Як не радіти, коли твоя крихітка вже в ранньому віці проявляє хист до програмування? Підтримати та розвинути талант зможе Artie 3000, який не лише продемонструє основи програмування, виконуючи прості кодові команди та виводячи геометричні фігури, але й розважить вашу малечу.



Робот-програміст / Фото pwap.com

► Індукційний дрон

Схоже, що простий дрон – це вже вчорашній день. А ось квадрокоптер має чим здивувати навіть найвибагливіших поціновувачів сучасних технологій, адже у нього вбудовані сенсори руху, а тому керувати ним можна безпосередньо руками.



Індукційний дрон / Фото UAV Coach

► Робот WL Toys F1

Тема роботів сьогодні актуальна як ніколи, адже індустрія новітніх технологій розвивається зі швидкістю світла. Час познайомити свого малюка з сучасним світом та подарувати йому радіокерованого робота, який не лише розвиватиме логіку та уяву, але й покращуватиме дрібну моторику. А ще у нього є таця для перенесення предметів.



Робот / Фото gamersctrl

Розважальні подарунки на Миколая

► Картонна хатка

Власноруч зібраний та розмальований будиночок з картону – чудова можливість побавитись та розвинути уяву. Він легко розбирається, на ньому можна малювати фарбами та фломастерами. Гарна ідея для любителів творчості.



Картонна хатка / Фото zrk.ua

► Ігровий набір "Treasure X Aliens"

Всесвіт неосяжний та неймовірно захоплюючий. В ньому багато таємниць, тому дітям завжди цікаво знати, чи є у ньому місце для прибульців. Поки людство на чолі з провідними вченими шукають відповіді, діти можуть розважитись, ставши справжніми космічними мисливцями та поринувши у вирій пригод з планом-картою місії.



Ігровий набір / Фото Fishpond

► Настільна гра Marvel Champions

Всі діти іноді хочуть відчути себе супергероями, а хто в цьому тямить більше за Marvel Studios? Побути персонажем коміксів Кіновсесвіту Marvel хоч декілька годин – це вражаючі емоції не лише для дітей, але й для дорослих.



Настільна гра / Фото geekach

► Бластер Nerf Фортнайт Sp-L Elite

Бластер однієї з найпопулярніших комп’ютерних ігор Фортнайт – що може бути крутішим? Великий глушник, ручне перезарядження, прицільна планка – це просто неймовірний подарунок на Миколая для юних геймерів.



Бластер / Фото Breakflip

► Бетмобіль – трансформер

Чудова ідея для найменших. Машинка-трансформер з популярної кінофраншизи про супергероя Бетмена, яку можна легко перетворити у бойову станцію, що запускатиме пластикові диски у поганців. Ідеально для веселощів.



Бетмобіль / Фото Cowork

► Казковий замок

Замок Ерендель з популярного мультфільму "Крижане серце 2" виконаний в найменших деталях: тут і столики зі стільцями, а також аксесуари для оздоблення інтер'єру. Легко транспортується, тому можна брати з собою для гри з друзями.



Казковий замок / Фото littlewoodsireland

► Конструктор LEGO у стилі "Зоряних війн"

Зануритись у безмежний світ "Зоряних війн", тренуючись на світлових мечах з Рей на вкритій водою планеті Ак-То, де розкинулись зелені дерева серед скелястих островів у Незвіданих Регіонах – хіба не казково? Надзвичайно креативний подарунок для любителів конструкторів та для поціновувачів культової медіафраншизи про "далеку-далеку галактику".



Конструктор у стилі Зоряних війн / Фото yestoys

Атмосферні подарунки для дітей

► Місячна лампа

Напевно, кожен мріє, аби у його кімнаті було справжнє небо, всіяне зірками чи навіть цілими планетами.

Освітіть дітям кімнату справжнім сяйвом місяця, аби засинаючи, вони могли досліджувати космічний простір. Ця ідея точно сподобається маленьким мрійникам та дослідникам.



Місячна лампа / Фото Pinterest

► Світловий стіл

Столик зі світлодіодним освітленням для малювання піском підійде також і для дітей з особливими потребами. Незвичайний подарунок на Миколая для творчої гри та арттерапії.



Світловий стіл / Фото ex-market

Що подарувати дітям для фізичного розвитку

► Спортивний комплекс для дому

Невеличкий спортивний комплекс для дому – це не лише ігри, але й фізичний розвиток дитини, адже спортивні атрибути не лише сприятимуть формуванню логічного мислення, але й допоможуть покращити роботу скелетно-м’язової системи.



Спортивний комплекс / Фото babysmile

► Сухий басейн

Кімнатний басейн, заповнений спеціальними кульками, допомагає діткам розвивати координацію рухів та дрібну моторику. Його легко прати та переносити. Різнобарвні кульки легко вміщаються в долоню дитини та допомагають їй вивчати кольори.



Сухий басейн / Фото babystrollersbest

До теми Що подарувати дитині на свята: 10 небанальних ідей

Сподіваємось, наші ідеї для подарунків були корисними, а для ще більшого ефекту від свята – не забувайте обіймати та цілувати своїх близьких.