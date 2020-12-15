Часто закоханим може здаватися, що відповіді на банальні запитання, які можна поставити одне одному, й так очевидні. Вважають, що партнер не може відповісти інакше й апріорі думка у них спільна. Проте з часом може виявитися, що насправді це не так.

Часто люди люблять робити одну поширену помилку. Вірять, що в обох партнерів схожі мрії та плани на майбутнє. Цю ілюзію, варто розвіяти з самого початку. Про це повідомило видання Cosmo.

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Діти

Це не означає, що про дітей треба говорити вже на 5 побаченні. Проте, якщо відносини претендують на звання "серйозні та стабільні", варто запитати у партнера про його плани щодо поповнення родини. Його відповідь може сильно відрізнятися від гарних картинок у голові або дасть підтвердження, що ви хочете однакового майбутнього.



Діти в сім'ї / Фото Freepik​

Ролі

Розподіл ролей та обов'язків у майбутній родині – питання, яке рано чи пізно буде обговорюватися партнерами. Ідеальним варіантом буде зробити це перед весіллям.

В обох партнерів різне минуле, виховання в сім'ї та несхожі рольові моделі, які вони спостерігали з дитинства. Важливо, щоб вони заздалегідь могли зрозуміти, що для кого прийнятно, що беззастережно важливо, а де можна шукати компроміс.

Насильство

Якщо під час великих сварок і конфліктів в парі не було фізичного насильства, партнери вважають за краще обходити в розмовах цю непросту тему стороною. Всім нам здається, що це "точно не про нас". Всі насправді хочуть, щоб так воно і було. Проте це той випадок, коли дуже важливо проявити обачність і обережність.

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Варто запитати у партнера: чи були випадки, коли він у минулих стосунках міг дати ляпас, вдарити або застосувати фізичну силу якось інакше. Це варто зробити, хоч це й буде дуже непроста тема.