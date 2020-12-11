Є речі, які жодному разі не потрібно забороняти дитині. Краще, аби вона вчилася на своїх помилках і робила висновки, а не жила відповідно до заборон батьків.

Допомагати

Іноді дитина щиро намагається допомогти, наприклад, піднести тарілку з їжею на стіл, налити напої, але батьки захищають її від цього, щоб випадково нічого не розбила, не зіпсувала чи не поранила себе. Про це повідомили у виданні "Мой ребенок".

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Проте через деякий час ці побоювання змінюються на скарги про те, що дитина нічого не хоче робити, навіть якщо просиш. Це відбувається тому, що своїми заборонами батьки відбили у малюка бажання допомагати та проявляти до цього інтерес, все одно ж не дозволять.

Фантазувати

Коли дитина фантазує, придумує небилиці та смішні історії, розвивається її права півкуля, яка відповідає за творчість, просторове мислення, пам'ять, інтуїцію та емоції.



Дитячі фантазії / Фото DeviantArt​

Якщо ви будете розмовляти з малюком про це, підтримувати його вигадані розмови та проявляти щирий інтерес – це буде хорошим внеском у розвиток вашого малюка.

Робити помилки

Дитина тільки тоді буде розуміти, що добре, а що погано, коли сама зможе побачити різницю. Дозволяйте малечі досліджувати цей світ, іноді падати, робити помилки, пробувати ще раз і перемагати.

Займатися творчістю

Малюнок для дитини – спосіб висловити свої почуття та емоції, які вона не може розповісти словами. Не забороняйте дитині малювати та займатися творчістю тільки тому, що боїтеся брудних стін та відбитків фарби.

Шуміти та бігати

Безумовно, є громадські місця, де зухвала поведінка, шум і біганина будуть заважати іншим людям, про це потрібно розповісти дитині. Проте вдома хай дуріє від душі, висловлює свої емоції, вихлюпує енергію. Адже будинок – це місце, де можна бути собою.



Шуміти та бігати / Фото The Motley Fool

Лазити на спортивних майданчиках

Пам'ятайте, що дитині потрібно кудись дівати свою енергію. Якщо не хочете, щоб удома вона стрибала на ліжку, краще дайте проявити свою активність на вулиці.

Немає нічого поганого дитячої цікавості, коли малюк хоче залізти на всі спортивні комплекси на майданчику, повисіти на турніку. Якщо постійно забороняти дитині це робити, вона не навчиться пробувати свої сили в чомусь новому і розуміти, що потрібно робити, щоб не падати.

Самостійно їсти

Згодні, іноді простіше і швидше нагодувати дитину самій, щоб вся кухня не стала схожа на поле бою з кашею. Проте спроби дитини поїсти самостійно допомагають їй відчути себе дорослою, впевненою у своїх силах, а це дуже важлива навичка.

В жодному випадку не потрібно припиняти ці пориви дитини до самостійності. Крім того, тримаючи ложку, малюк розвиває моторику рук і координацію рухів.

Бавитися водою

Діти обожнюють грати з водою: у ванній, у раковині, на вулиці. Це можливість для дитини відчути себе щасливою, проявити свої емоції та насолодитися грою. Не забирайте у неї ці моменти, а приєднуйтесь до пустощів.



Бавитися водою / Фото Family Corner​

Не все з'їдати

Змушувати дитину з'їдати все на тарілці – справа невдячна. Це призводить до скандалів за столом, а в перспективі – через постійне переїдання до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Їсти теж потрібно з хорошим настроєм і бажанням, тоді і їжа буде засвоюватися краще.

Дитячий організм здатний сам регулювати розміри порцій. Іноді дитині потрібно набагато менше, ніж ви намагаєтеся їй дати.

Брати в руки те, що б'ється

Не варто забороняти дитині досліджувати світ і наближатися до речей, які б'ються. Інакше йому буде складно навчитися розуміти їх цінність та крихкість. Діти розуміють те, що самі можуть побачити та помацати.

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Висловлювати свою думку

Вже з дитинства малюк – це маленька особистість, у якої є свої бажання, мрії, сподівання. Дайте дитині можливість відкрито говорити, що вона хоче, про що думає. Ця навичка здорово спростить життя в майбутньому.